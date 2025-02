Jiohotstar Planos de assinatura: preço na Índia, detalhes de assinatura, benefícios e muito mais

A maior fusão da OTT Índia na Índia está aqui. Jiocinema e Disney + Hotstar se fundiram para criar uma nova plataforma OTT chamada Jiohotstar. A plataforma Slow OTT traz uma ampla variedade de uma série de filmes na web de ambos os painéis derramados. Curiosamente, a empresa é revelada a Jiohotstar e oferece aos clientes diferentes planos de assinatura, para que possam ter a melhor experiência de visualização. Além disso, a marca também fornece mais livre para o fluxo de serviço. Sim, se você ainda está procurando detalhes sobre os novos planos de assinatura do Jiohotstar que vão para o lugar certo. Neste artigo, falaremos profundamente em todos os conselhos de assinatura da Jiohotstar, juntamente com preços, benefícios e muito mais. Então, sem mais uma delícia, vamos começar.

Lista de planos de assinatura Jiohotstar

Jiohotstar está atualmente oferecendo a seus clientes três planos de assinatura pagos. Aqui está o que você precisa saber:

Política móvel de Jiohotstar

Para começar com a política básica de que a política móvel da Jiohostar é o preço de Rs. 149 três meses. A política também é alcançada com um modelo de assinatura anual com preço de Rs. 499 a cada ano. Esse aconselhamento confirmado pelo anúncio permite que os usuários assistam a todo o conteúdo em Jiohotstar por um dispositivo móvel por vez. Assista ao conteúdo na qualidade 720p.

Jiohotstar no plano

Então a linha é Jiohotstar no plano de assinatura. A política é com o preço de Rs 299 três meses. O plano virá com um modelo de assinatura de ano que vale a Rs. 899 por ano. Como um plano móvel, esse plano é confirmado. O que ele disse: os clientes podem desfrutar de todo o conteúdo em dois dispositivos por vez. Além disso, pode -se assistir ao conteúdo em todas as plataformas sustentadas, incluindo móveis, Web, TVs de consumo e muito mais. Os clientes podem ver o conteúdo com a qualidade Full HD 1080p.

Planeje Jiohotstar Premium

Finalmente, temos um plano de assinatura Premium Jiohotstar. Este plano de ponta está disponível com assinaturas mensais ou anuais. Vale Rs 299 por mês e Rs 1,499 a cada ano. O modelo de três melhores também fornece acesso ao conteúdo do Jiohotstar em quatro pensamentos por vez. Como um plano superior, você pode assistir ao conteúdo em todas as plataformas de suporte. Além disso, os usuários podem desfrutar de uma experiência sem anúncios com essa política, mas o conteúdo da vida. Além disso, os clientes também podem ver o conteúdo da qualidade 4K 2160P. O plano também é também suporta Dolby Vision.

Detalhes da assinatura do Jiohotstar.

Benefícios de assinatura do Jiohotstar

A assinatura do Jiohotstar oferece aos clientes alguns benefícios interessantes. Primeiro, os clientes podem estar assistindo esportes ao vivo ilimitados na plataforma OTT, entre críquete, slams grandes de tênis, leastas altas e muito mais. Os usuários também podem assistir aos mais recentes filmes indianos, séries e especialistas em hotstar em plataforma.

Além disso, pode -se assistir a uma estrela de seriados antes da TV no novo aplicativo Jiohotstar. Os usuários também podem assistir a todos os filmes internacionais da Disney + Original, da Web e muito mais na nova plataforma OTT. Os usuários também terão acesso a estúdios internacionais como HBO, Pixar, Star Wars, Peacock, Paramunt +, National Geographic e muito mais.

Podemos assistir Jiohotstar de graça?

Jiostar revelou que um induz um modelo de ordem livre para os clientes. Os usuários podem assistir ao conteúdo na plataforma gratuitamente, embora sejam mais parecidos com o modelo freemium, o que significa que será confirmado. O que ele disse no momento da redação deste artigo, não há brilho no gênero de usuários de conteúdo pode assistir com o modelo gratuito.

Perguntas frequentes (perguntas frequentes)

O que estou recebendo anúncios para pagar o usuário em Jiohotstar?

Os clientes que optaram por celular e nos planos receberão anúncios no conteúdo. Os únicos assinantes com associação premium podem ter uma experiência sem anúncios. No entanto, eles podem usar os anúncios para anúncios, o preço de Rs 200 por ano em sua assinatura existente para atualizar a experiência livre.

Jiohotstar é grátis?

Sim, e Jiohotstar também oferece aos clientes do serviço de nível gratuito.

O que aconteceu com a assinatura do Hotstar após a fusão?

Sua assinatura da Disney + Hotstar será transferida para a assinatura do Jiohotstar. Os usuários precisam fazer login na plataforma para persistir os benefícios.