Jogo indiano Adda estrelado por Elvish Yadav como um exército agora derramado Jiohotstar

Um show de jogos de alta energia com celebridades enfrentando a ponta dos desafios e reviravoltas inesperadas a serem lançadas. O jogo indiano Adda, hospedado por Yotuber e da personalidade de mídia social Elf Elfs Yadav, promete uma comédia de mixium mix, aventura e acrobacias imprevisíveis. O show é seguido por um formato de liberação semanal e agora disponível para streaming em Jiohotstar. Espera -se que múltiplos sejam vistos na aparência da época, traga mais entretenimento e emoção ao público.

Quando onde olhar para o jogo indiano adda

O show está disponível para derramar apenas em Jiohotstar, depois do formato de liberação semanal. Os fãs podem sintonizar um novo episódio com competições intensas e desafios inesperados. O show tem como objetivo procurar um entretenimento alimentado por adrenalina com um toque cômico.

O vídeo oficial e plotagem do jogo indiano Adda

O trailer oficial do jogo indiano adicionado à série de exibições e desafios impuros realizados por vários possíveis. O trailer sugere o formato imprevisível em que os participantes navegam nas tarefas finais, de repente torce e missões humorísticas. O jogo a mostrar foi projetado para ouvir suas próprias acrobacias de alta energia e o formato competitivo exclusivo.

Elenco e equipe de jogo indiano adda

Hospedado por Elf Show Yadav, popular YouTuber familiarizado com a forte presença digital. Na linha de chegada de celebridades, a chegada do show não foi totalmente detectada, mas os relatórios indicam que várias personalidades conhecidas de várias indústrias de entretenimento participarão. O consumidor de produção está trabalhando para garantir que o jogo mostre seu apelo altamente energético e liberta o tagarelice nos telespectadores.

Recibo de jogo indiano adda

O show é gerado burburinho entre os fãs da realidade e os programas de jogo, com discussões nas mídias sociais sobre refletindo alta antecipação.