Jogue Sniper Elite: Resistência agora e mais cedo no Xbox Game Pass

Sniper Elite é uma série de furtividade, táticas de atiradores e, de acordo com ForbesEle vendeu mais de 30 milhões de unidades em todo o mundo. E agora alguns assinantes do Xbox Game Pass podem reproduzir a última entrada da série, Sniper Elite: Resistance.

Xbox Game Pass Ultimate, uma seleção do prêmio CNET Editors Choice, oferece centenas de jogos que você pode jogar na sua série X, série S, Xbox One, PC e dispositivo móvel para US $ 20 por mês. Uma assinatura fornece acesso a uma grande biblioteca de jogos, com novos títulos como Call of Duty: Black Ops 6 agregados a cada mês, além de benefícios como multiplayer on -line e ofertas em títulos de passes que não são jogos.

Estes são todos os jogos que a Microsoft está adicionando ao jogo em Janeiro. Você também pode ver os jogos que a Microsoft adicionou ao serviço em dezembro, como Indiana Jones e o grande círculo.

Elite de atirador de elite: resistência

Disponível agora.



A última entrada desta série popular leva você à França ocupada pelos nazistas longe das linhas da Segunda Guerra Mundial. Você trabalhará com a resistência francesa para descobrir e eliminar uma arma que a esperança dos nazistas garante sua vitória. Mas você não precisa assumir essa tarefa sozinha. Você pode jogar a campanha com um amigo na cooperativa e, em seguida, pode enfrentar outras pessoas nas partidas multiplayer on -line. Se a concorrência não é o seu estilo, corte as ondas de nazistas e inimigos com os amigos no modo de sobrevivência.

Tópicos eternos

Disponível agora.

Este jogo de fantasia de estréia vem da Studio Yellow Brick Games, um estudo independente fundado por veteranos da indústria que trabalhavam em jogos amados como Mass Effect, Dragon Age, Assassin’s Creed e Watch Dogs. Você combaterá monstros gigantes com um arsenal de armas e magia poderosas. E não tenha medo de experimentar suas habilidades mágicas. Você pode ligar uma árvore em chamas e jogá -la em seus inimigos ou erguer uma parede de gelo para bloquear um ataque de entrada. Portanto, você pode não ter uma espada e um escudo em uma luta, mas não fica sem opções.

Orcs devem morrer! Armadilha da morte

Disponível agora.

Os orcs estão de volta na última entrada desta série de defesa da torre, mas seu objetivo permanece o mesmo: mata cada um deles. Cada herói neste jogo tem seu próprio estilo de jogo único, então escolha o mais engraçado para você. E se junta a outros nos quatro jogadores cooperam para apagar hordas caóticas.

Gigantesco: Edição Rampage

Disponível agora.

Escolha seu personagem, combine com os amigos e lute contra os outros neste jogo de bala de 5v5 Heroes, como League of Legends ou Overwatch. Use a estratégia e a capacidade de eliminar o tutor da outra equipe enquanto protege a sua. Este é o lançamento definitivo e o prêmio do Hero Shooter Gigantic, e traz novos heróis e mapas a todos os jogadores.

Sombra de mim

Disponível agora.

Este jogo único envia você em uma viagem emocional através de paisagens surreais cheias de curvas e surpresas. Você toca como menina e sua sombra enquanto aprende a cooperar e evoluir juntos para sair do seu sonho. Você resolverá quebra -cabeças usando um mecânico único de luz e tempo e usará essas mesmas características para sair de situações difíceis.

Rebanho (console)

Disponível agora.

A Microsoft trouxe este alegre jogo multiplayer para os assinantes da Game Pass Ultimate em julho, e os assinantes padrão do jogo também podem jogá -lo em breve. Este jogo é sobre as alegrias do voo e a captura de belas criaturas voadoras com seus amigos. Você começa com um pequeno grupo de flutuantes (são pássaros, peixes, cobras, quem sabe?), Mas, ao explorar e encontrar criaturas novas e exóticas, pode amá -las para se juntar ao seu rebanho.

Kunitsu-Gami: estrada da deusa (console)

Disponível agora.

Os assinantes padrão do Game Pass podem jogar este jogo alguns meses depois que a Microsoft o trouxe para os assinantes do Game Pass Ultimate. Uma montanha foi coberta com contaminação e depende de você limpar a terra. Este jogo é um jogo de estratégia de ação inspirada única japonesa que segue dois ciclos diferentes de jogos diurnos e noturnos. Durante o dia, você purifica as aldeias e se prepara para o anoitecer. Então, uma vez que o sol se põe, você deve proteger a empregada dos inimigos conhecidos como os sinalizadores. Depende de você restaurar a paz na montanha e suas aldeias.

Delicadeza mágica (console)

Disponível agora.

Os assinantes da Game Pass Ultimate conseguem jogar este jogo desde julho, e os assinantes de jogo padrão também podem participar em breve. Cook Magic Delights, explore uma nova cidade e entregue doces deliciosos aos habitantes locais neste jogo saudável de pixels. Você joga como Flora, que quer se tornar uma bruxa adequada, enquanto abre uma loja em uma cidade cheia de personagens caprichosos e alguns membros travessos dos opositores. Não deixe que eles atrapalhem para cozinhar, comprar e fazer amizade com os habitantes locais.

TCHIA (console)

Disponível agora.

Os assinantes de passagem padrão devem se preparar para explorar um arquipélago tropical neste jogo de ação e aventura. Navegue, suba e deslize pelo meio ambiente em uma bela experiência de sandbox impulsionada pela física. Ah, e eu mencionei que você pode assumir o controle de qualquer animal ou objeto com o qual você está? Isso significa que, se você quiser nadar como uma tartaruga, role como um pneu ou flutue como uma bola de praia, você pode.

O caso do ídolo dourado (console)

Disponível agora.

Os assinantes de passe de jogo padrão devem colocar seu limite de detetive porque houve um assassinato, mais como 12, na verdade. Você joga como um detetive do século 18 que investiga esses assassinatos, que cobrem mais de cinco décadas. Você terá que investigar as cenas de crime, deduzir as razões por trás dos assassinatos e desmascarar os assassinos ou assassinos neste jogo misterioso.

Starbound (nuvem e console)

Disponível agora.

Os assinantes do PC Game Pass agora podem jogar este jogo de ação intergaláctica, e a Microsoft está levando para o jogo Pass Standard e Xbox Cloud Gaming (Beta). Neste jogo, você decide como deseja jogar e qual é o seu objetivo final. Você pode ir a uma aventura através do espaço para salvar a galáxia, pode explorar masmorras e planetas cheios de criaturas e fauna exóticas ou pode estabelecer e cultivar a terra. A escolha é sua, mas cultivar alguns produtos espaciais e criar animais de fazenda alienígena soa muito bem.

Cidadão Sleeper 2: Starward Vector

Disponível: 31 de janeiro

Esta sequência de um dos mais populares jogos de reprodução de RPG 2022 é lançada no primeiro dia do jogo. Você joga como um sono, uma mente humana emulada em um corpo artificial, enquanto tenta superar a corporação que fez de você a gangue que deseja se controlar. Você comandará um navio, recrutará uma equipe e assumirá contratos ao tentar construir um futuro melhor para você neste jogo de ficção científica.

Far Cry New Dawn

Disponível: 4 de fevereiro



Retorno ao Condado de Hope, Montana, neste set set 17 anos depois de Far Cry 5 eventos. Um grupo de pessoas chamou as rodovias ameaçam cuidar dos últimos recursos e depender de você para impedir o grupo e seus líderes, os gêmeos.

Jogos que deixam o jogo passa em breve

Enquanto os assinantes da Game Pass poderão jogar os jogos anteriores em breve, a Microsoft elimina seis jogos de serviço em 31 de janeiro. Portanto, você ainda tem tempo para terminar as campanhas e concluir qualquer missão secundária antes de comprar esses jogos separadamente. .

Anucil

Broforce para sempre

Dungeon mais escuro

Porta da morte

Modelo

Sam sério: caos siberiano

