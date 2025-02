Jogue Star Wars Jedi: Survivor e mais jogos no PlayStation Sooner

Os assinantes PlayStation Plus podem equilibrar um sabre de luz, usar força e combater o Império Galáctico Tirânico como um cavaleiro Jedi em Star Wars Jedi: Survivor a partir de 18 de fevereiro.

O PlayStation Plus é a versão Sony do Xbox Game Pass e oferece aos assinantes uma grande biblioteca de jogos de expansão constante. Existem três níveis PlayStation Plus – Essencial (US $ 10 por mês)Assim, Extra (US $ 15 por mês) e prêmio (US $ 18 por mês) – E cada um dá aos assinantes acesso aos jogos. No entanto, apenas assinantes de níveis adicionais e prêmios podem acessar o catálogo do PlayStation Plus Games.

Aqui estão os jogos de PlayStation mais adicionais e premium Você pode jogar em breve. Você também pode ver os jogos que a Sony adicionou ao serviço em janeiro.

Star Wars Jedi: Survivor

Prepare -se para explorar novos mundos e família, em uma galáxia muito distante. Esta sequência de premiação é retirada cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi: Fallen Order e segue Cal Kestis, um dos últimos sobreviventes de Jedi após a destruição da ordem Jedi, enquanto sua luta contra o Império continua. E enquanto faz isso com a ajuda de sua droga confiável, o BD-1 e as ferramentas habituais Jedi, como um sabre de luz e força, agora ele também pode usar uma explosão em combate: Obi-Wan está balançando a cabeça em algum lugar.

Lost Records: Bloom & Rage – Fita 1 (ps5)

Este jogo de aventura narrativa acontece na tranquila cidade de Velvet Cove, em Michigan, mas em momentos diferentes. Você voltará de lado para 1995 e 2022 para descobrir segredos que mudam suas vidas e por que esses quatro amigos do ensino médio se reúnem depois de todos esses anos. A trilha sonora do Dreampop, as vibrações etéreas e o ambiente sereno dão ao jogo uma sensação de beleza e estranheza.

A primeira parte do jogo é lançada no serviço no primeiro dia, e a Sony disse que a segunda parte do jogo – Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 – será lançada no PlayStation Plus em 15 de abril.

Topspin 2K25

Antes de Serena Williams dançar no show de tempo da parte do Super Bowl, ela consolidou seu nome como um dos melhores jogadores de todos os tempos, se não o melhor. E neste jogo, os assinantes do PS Plus podem enfrentá -lo e outras lendas do tênis. Você pode jogar em eventos icônicos como o Aberto da Austrália, treinar com John McEnroe e criar seu próprio estilo de jogo. E com a nova mecânica do jogo, como a mecânica de serviços, dominará o tribunal no modo multiplayer local e on -line.

Outros jogos que chegam ao catálogo PS Plus

Os títulos acima são alguns do que os assinantes adicionais do PlayStation e o Premium podem jogar em breve, e esses assinantes também podem jogar esses jogos.

Droga: United Peace Force*

Mordhau

Patapon 3*

Saga de fronteira remasterizada

Somerville

Corações de lata

*Apenas premium.

