Jogue Warhammer 40k: Trader Rogue e mais jogos em breve no Xbox Game Pass

Os assinantes do Xbox Game Pass podem em breve expandir o Império da Humanidade no Warhammer 40.000 Grimdark Universe: Rogue Trader. Os assinantes também podem se tornar piratas ou pilotos de computadores da F1 nesses outros jogos que chegarão ao jogo.

Xbox Game Pass Ultimate, uma seleção do prêmio CNET Editors Choice, oferece centenas de jogos que você pode jogar na sua série X, série S, Xbox One, PC e dispositivo móvel para US $ 20 por mês. Uma assinatura fornece acesso a uma grande biblioteca de jogos, com novos títulos como Call of Duty: Black Ops 6 agregados a cada mês, além de benefícios como multiplayer on -line e ofertas em títulos de passes que não são jogos.

Aqui estão Todos os jogos A Microsoft está adicionando ao Xbox Game Pass em fevereiro. Você também pode consultar outros jogos que a Microsoft adicionou ao serviço recentemente, como ADOWED.

Então Sports F1 24

Disponível: 20 de fevereiro

O videogame oficialmente licenciado do Campeonato de Fórmula 1 2024 chegará ao Xbox Game Pass. Você pode competir com alguns dos melhores pilotos do mundo e, no modo de motorista profissional renovado, você pode experimentar as carreiras dos verdadeiros motoristas do passado e do presente. Talvez com prática suficiente você possa destrone Max Verstappen como campeão.

Warhammer 40.000: Trader Rogue

Disponível: 20 de fevereiro

No fundo do império da humanidade, é a extensão de Koronus, uma parte perigosa e principalmente inexplorada do espaço. Você é um comerciante desonesto, um nobre ranking alto no Império com uma espaçonave, uma tripulação e a capacidade de negociar e fazer guerra em nome do imperador de Deus. Você pode tentar dar ordem a esta região de remanso galáctico, ou pode se tornar um herege e deixar o caos reinar neste jogo de mudança tática.

Olhe cães: Legião

Disponível: 25 de fevereiro

Um ataque terrorista transformou Londres em um estado de vigilância, onde os cidadãos têm muito poucas liberdades pessoais, e cada um de seus movimentos está sob vigilância. Você joga como hacker no grupo Dedsec enquanto o grupo tenta libertar Londres através da espionagem e recrutamento de cidadãos. Você pode recrutar quase qualquer personagem do jogo, mas suas escolhas podem se influenciar se eles se juntarão a você em sua luta, então aja de acordo.

Jogos que deixam o jogo passa em breve

Enquanto a Microsoft está adicionando esses três jogos ao Xbox Game Pass em breve, a empresa também está eliminando outros nove jogos de serviço em 28 de fevereiro. Portanto, se você deseja terminar sua campanha ou qualquer missão secundária nesses jogos, é melhor se apressar antes de precisar comprá -los separadamente.

