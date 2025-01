Julgamento do TikTok na Suprema Corte dos EUA: eis o que foi dito hoje

“Quer chamemos (a lei) de desinvestimento ou proibição, uma coisa é clara: é um fardo para o discurso do TikTok, então a Primeira Emenda se aplica”, argumentaram os advogados do TikTok perante a Suprema Corte dos Estados Unidos na sexta-feira.

As audiências de hoje na Suprema Corte marcam o início do fim da longa batalha legal do TikTok contra o governo dos EUA. A audiência começou às 10h ET e durou pouco mais de duas horas. Durante esse período, os advogados da TikTok e a procuradora-geral dos EUA, Elizabeth Prelogar, apresentaram seus argumentos preliminares e responderam às perguntas dos juízes.

Tal como em processos judiciais anteriores, o governo dos EUA argumentou que a popular aplicação de vídeo poderia ser uma ameaça à segurança nacional e ser usada pelo governo chinês para espionar os americanos. O TikTok manteve a negação dessas alegações, dizendo que a lei de 2024, aprovada por ampla margem em ambas as casas do Congresso e sancionada pelo presidente Biden, infringe os direitos da Primeira Emenda dos 170 milhões de usuários ativos do TikTok nos Estados Unidos. As audiências acontecem apenas nove dias antes do prazo de desinvestimento ou proibição de 19 de janeiro.

Veja isto: Estados Unidos contra o TikTok: o que acontecerá a seguir 02:15

O advogado do TikTok, Noel Francisco, iniciou a audiência. Os juízes fizeram muitas perguntas para entender a relação entre a TikTok dos EUA e sua controladora com sede na China, especificamente, qual é o risco de “manipulação secreta de conteúdo” e o que exatamente isso significa. Para efeitos da audiência, a frase referia-se à possibilidade de atores com motivação política ajustarem os algoritmos do TikTok para alterar os vídeos que os usuários assistem.

Um ponto crítico durante a audiência foram as provas secretas apresentadas pelo governo dos EUA, algo que ficou sem solução nos processos de primeira instância. Enquanto os juízes questionavam Francisco, uma pergunta do juiz confirmou que, nessas provas, o governo dos EUA “admite que não tem provas de que o TikTok se envolveu em manipulação secreta de conteúdo neste país”, mas os dois lados discordam sobre se a ByteDance tem “respondeu às exigências da República Popular da China de censurar conteúdo fora da China.”

Prelogar concluiu a audiência dizendo em sua declaração inicial: “O imenso conjunto de dados do TikTok daria à RPC uma ferramenta poderosa para assédio, recrutamento e espionagem”. Ele levantou preocupações de que não apenas os dados dos usuários estivessem em risco, mas também de outras pessoas em seus contatos, e expressou preocupação pelo fato de serem os dados de adolescentes e crianças pequenas, em particular, que estavam em risco.

Um dos momentos mais notáveis ​​da audiência foi quando Prelogar argumentou que a ByteDance usaria a plataforma social para semear a discórdia entre os americanos e distraí-los da manipulação chinesa, ao que o presidente do Supremo Tribunal Roberts respondeu: “A ByteDance poderia estar, através do TikTok, tentando fazer os americanos discutirem entre si? ​​Se o fizerem, digo que estão ganhando.”

O que acontecerá a seguir com o TikTok?

O próximo passo é o Tribunal deliberar e finalmente decidir sobre o caso. Não sabemos exatamente quando ele emitirá sua decisão.

Se a Suprema Corte decidir que a lei viola a Primeira Emenda, poderá anulá-la. Se a Suprema Corte determinar que a lei não viola a Primeira Emenda e a confirmar, a TikTok terá apenas alguns dias para encontrar um comprador americano para o aplicativo e cumprir o prazo de 19 de janeiro. A ByteDance disse que está preparada para encerrar o aplicativo nos EUA se o Tribunal decidir contra ele, e Francisco disse que o TikTok “apagará” em 19 de janeiro.

O prazo final de 19 de janeiro também é um dia antes da posse de Trump. O presidente eleito Trump sinalizou recentemente que não se opõe mais à proibição do TikTok, uma mudança marcante em relação à sua postura durante seu primeiro mandato. Na semana passada, os advogados de Trump apresentou um pedido de amicus curiae no caso. Eles não tomaram partido, em vez disso pediram ao tribunal que adiasse a proibição para dar tempo a Trump para chegar a uma “resolução política”, embora o documento não oferecesse quaisquer detalhes concretos sobre como isso seria. De qualquer forma, Trump não poderá fazer nada até tomar posse como presidente no dia 20, então poderá haver um período de apagão de serviço.