Lançamento do Barroz OTT: Onde assistir Mohanlal Starrer online online?

O filme de estreia do diretor ícone Malayalam Mohanlal, Barroz: D’Gama’s Treasure Keeper, está programado para seu lançamento OTT após uma exibição teatral limitada. O filme de fantasia, que chegará aos cinemas em 25 de dezembro de 2024, deverá estrear no Disney+ Hotstar em vários idiomas, incluindo Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada e Hindi. Os relatos são de que o filme está previsto para ser lançado no final de janeiro, provavelmente coincidindo com o fim de semana do Dia da República, para atrair um público mais amplo durante as férias.

Quando e onde assistir Barroz

O lançamento OTT de Barroz é hospedado exclusivamente no Disney+ Hotstar. O filme estará disponível em cinco idiomas confirmados, enquanto o lançamento em Marathi e Bengali permanece indeciso. A estreia digital está prevista para a última semana de janeiro, marcando um mês de intervalo com o lançamento nos cinemas.

Trailer oficial e enredo de Barroz

Os espectadores foram apresentados a Barroz numa experiência visual 3D, mostrando o personagem titular, uma obra fantasmagórica de guarda de tesouros ligada ao explorador português Vasco Da Gama. A história se desenrola séculos depois, quando uma adolescente, Isabella, visita Goa com seu pai para converter um palácio repleto de tesouros em um cassino. Esta história mágica entrelaça fantasia com uma história rica que visa cativar o público jovem.

Send e a tripulação do Barroz

O elenco conta com Mohanlal no papel principal, Barroz, Maya Rao West e Ignacio Mateos. Performances notáveis ​​incluem Tuhin Meno, Kallirroi Tziafeta e Guru Somasundaram. O filme também apresenta Melvin Gregg, Kosisochukwu, Amal PB, Kirtana Kumar e participações especiais de Pranav Mohanlal, Anthony Perumbavoor, Lydia Nadhaswaram. Dirigido por Mohanlal e produzido por Anthony Perumbavoor pela Aashirvad Cinemas, o brilho técnico do filme vem dos esforços de Santosh Sivan (cinematografia), B. Ajith Kumar (edição), Santhosh Raman (design de produção) e TK Rajeev Kumar (criativo papel). Música composta por Mark Kilian e Lydiana Nadhaswaram, VFX por Pitch Rock Studios e Labyrinth Studios supervisionados por Brynley Cadman. O roteiro do filme foi escrito por Jijo Punnoose, conhecido pelo primeiro filme 3D da Índia, My Dear Kuttichathan.

Recepção de Barroz

Apesar de seu orçamento ambicioso, Barroz teve um desempenho ruim nas bilheterias, supostamente recuperando apenas ₹ 25 milhões em todo o mundo. Os críticos notaram sua narrativa extensa e complexa como uma falha potencial. Tem uma classificação IMDb de 4,4. / 10