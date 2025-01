Lançamento do Sin OTT Est: série aclamada sobre a crise da AIDS dos anos 1980, agora transmitida online

A série dramática britânica Est Sin, criada por Russell T Davies, retrata as lutas e triunfos de um grupo de amigos que navegam pela vida em Londres. Esta minissérie essencial de cinco episódios foi desenvolvida entre 1981 e 1991, destacando o impacto da crise do VIH/SIDA a nível pessoal e social. A série captura o espírito indomável de seu personagem enquanto eles lutam para abraçar a vida, apesar dos desafios implacáveis ​​da época.

Quando e onde assistir é pecado

Pecado está disponível para streaming no Lionsgate Play. Os espectadores agora podem entrar nesta jornada repleta de ação que oferece uma visão aprofundada de uma década crucial na história LGBTQ.

Trailer oficial e trama de It’s a Sin

O trailer de Sin é um vislumbre da vida vibrante e turbulenta dos personagens centrais enquanto eles navegam pela amizade, pelo amor e pela sombra da crescente crise do HIV/AIDS. A história se passa em 1981, quando um grupo de jovens se muda para Londres em busca de seus sonhos, mas são interrompidos por uma epidemia que muda o curso de suas vidas. Ao longo de dez anos, a série examina como a crise remodela os relacionamentos, as percepções sociais e a resiliência do espírito humano.

Envie e a multidão é do pecado

A série possui um elenco estelar, incluindo Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West, Nathaniel Curtis, Keeley Hawes e Neil Patrick Harris. O projeto foi dirigido por Peter Hoar, tendo Nicola Shindler e Phil Collinson entre seus produtores.

Recepção é pecado

Tanto a crítica quanto o público elogiaram Sin por suas performances fortes e narrativa autêntica. Com altas classificações na plataforma de streaming do Channel 4, a série se tornou a mais assistida desde o lançamento. O programa também levou a um aumento nos testes de HIV, citando o seu impacto social. Aclamado no British Academy Television Awards de 2022, recebeu doze indicações e ganhou muitos prêmios, incluindo Melhor Diretor: Ficção.