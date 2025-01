Lavar o cabelo em salão de beleza pode representar uma séria ameaça à saúde, afirma especialista

Ir ao cabeleireiro é muitas vezes visto como uma experiência relaxante e agradável, mas uma condição rara conhecida como síndrome do acidente vascular cerebral no salão de beleza (BPSS) pode, para um pequeno número de pessoas, tornar a lavagem no cabeleireiro uma séria ameaça à saúde.





Como uma visita ao cabeleireiro pode se transformar em uma emergência de saúde? Pesquisa sugere do que sentar em um ângulo estranho bacias de retrolavagem usado para lavar o cabelo em muitos salões pode causar dor no pescoçouma lesão e – em ocasiões muito raras – até mesmo uma acidente vascular cerebral com risco de vida.





O BPSS era identificado pela primeira vez em 1993 pelo neurologista americano Michael Weintraub, que descobriu que alguns de seus pacientes desenvolveram sintomas graves relacionados ao derrame após lavarem o cabelo durante uma visita ao cabeleireiro.





Um acidente vascular cerebral é um ataque cerebral causado por uma redução repentina no fluxo sanguíneo para o cérebro. Geralmente é causada por um coágulo sanguíneo bloqueado – ou ruptura e ruptura de um vaso sanguíneo importante no cérebro – levando a uma redução de oxigênio, glicose e nutrientes que danifica e mata as células cerebrais.





Durante o processo de lavagem, geralmente é solicitado aos clientes que se sentem e inclinem a cabeça para trás, na borda da pia. Pesquisa sugere que a extensão excessiva da cabeça e do pescoço sobre a borda rígida da pia é a principal causa da BPSS.





A posição incomum do pescoço, a rotação do pescoço ou movimentos bruscos durante a lavagem vigorosa podem fazer com que a coluna superior ao redor da área do pescoço empurre um dos principais vasos sanguíneos que fornecem sangue às costas e à região lombar do cérebro.





Alguns casos de BPSS também foram causadas por esporões ósseos – pequenos fragmentos ósseos de saliências na coluna – que podem comprimir ou romper a artéria próxima a eles.





Os acidentes vasculares cerebrais são frequentemente associados a adultos mais velhos e a pessoas com condições médicas, como hipertensão, diabetes ou colesterol alto. pessoas jovens e saudáveis ​​podem ter um acidente vascular cerebral Também.





Enquanto pesquisa sugere BPSS é mais provável de ocorrer em mulheres com mais de 50 anos – e um histórico de estreitamento ou afinamento dos vasos sanguíneos e artrite espinhal no pescoço são fatores de risco específicos – isso pode acontecer com qualquer um independentemente da idade ou histórico médico.

UM Estudo suíço 2016 encontraram apenas dez casos de BPSS entre 2002 e 2013. Portanto, embora o BPSS seja muito mais raro que o AVC convencional, ainda é importante estar ciente dos sintomas. Então, com o que você deve tomar cuidado?





Os sinais de BPSS incluem dor de cabeça, tontura, vertigem, visão turva ou estreitada, náusea, vômito, dor no pescoço e alguma paralisia em um lado do corpo. Alguns pacientes também relatam quase perda de consciência.





Estudos sugerem que esses sintomas podem ser retardados, tornando difícil para os médicos diagnosticarem BPSS em vez de um acidente vascular cerebral convencional.





Precauções

Se você estiver preocupado com o BPSS ou sentir dor e desconforto ao usar uma pia de retrolavagem, peça para se inclinar para a frente sobre a pia, em vez de estender a cabeça em direção à parte traseira da pia, na borda da piscina. Se a retrolavagem no salão não puder ser evitada, peça apoio cervical ao lavar o cabelo.





A velocidade com que o cabelo é lavado, o tempo que leva e qualquer força ou movimento brusco da cabeça e pescoço durante a lavagem contribuem para o risco. Peça uma lavagem suave, tente não ficar na posição durante a retrolavagem por mais tempo do que o necessário e avise o seu estilista se sentir algum desconforto durante a lavagem.

Lavar o cabelo no cabeleireiro é uma atividade geralmente segura e agradável para a maioria das pessoas. Para a maioria, ir ao cabeleireiro é importante para a saúde mental, a autoestima e a autoconfiança. Portanto, não vamos jogar a toalha ainda – vamos usá-la como apoio para o pescoço enquanto somos mimados.

Maria AshotiDocente, Neurociências, doenças inflamatórias e terapêutica, Universidade de Westminster

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.