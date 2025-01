Lemon8 é um bom substituto para o TikTok? Isso é o que você precisa saber

Os dias do TikTok nos EUA podem acabar em breve. O aplicativo será banido no domingo, a menos que um comprador americano ou a Suprema Corte intervenha.

Enquanto isso, há outro aplicativo de propriedade da ByteDance, empresa controladora da TikTok, que está causando sucesso. limão8 é atualmente o aplicativo de estilo de vida mais baixado em Loja de aplicativos da Apple e tem mais de 10 milhões de downloads no Google Play Store.

“Lemon8 é um aplicativo de estilo de vida focado na comunidade desenvolvido pela TikTok, onde você pode descobrir e compartilhar conteúdo autêntico sobre uma variedade de tópicos como beleza, moda, viagens, comida e muito mais”, diz a descrição do aplicativo em ambas as lojas.

Aqui está o que você precisa saber sobre Lemon8.

Observação: entrei em contato com a ByteDance para esta história e a empresa não respondeu para comentar.

O que é Limão8?

As postagens do Lemon8 podem conter texto para ajudar a rotular os objetos na postagem. Captura de tela de Zach McAuliffe/CNET

Lemon8 é uma plataforma de compartilhamento de vídeos e fotos que evita o formato de rolagem vertical do TikTok em favor de um formato estilo painel do Pinterest. Mas o que Lemon8 e TikTok têm em comum é que ambos têm as guias Seguindo e Para você para mostrar postagens de criadores que você segue e postagens que o aplicativo acha que você vai gostar.

O conteúdo do Lemon8 é dividido em seis abas temáticas, além de uma sétima aba chamada Todos. As outras abas são Moda, Beleza, Comida, Bem-estar, Viagem e Lar. Essas guias podem ser encontradas na parte superior da tela e tocar nelas exibe postagens recomendadas e sugeridas.

As postagens podem ser coleções de fotos que podem ser deslizadas, como no Instagram ou vídeos no estilo TikTok. Alguns criadores adicionam texto às suas fotos para rotular roupas ou produtos. Alguns também incluirão o preço do item no texto.

Qual a diferença entre Lemon8 e TikTok e outros aplicativos?

Lemon8 difere de outros aplicativos em termos do que é publicado e como é apresentado.

Lemon8 tem muitos anúncios de influenciadores e recomendações de produtos. É difícil saber o que é conteúdo patrocinado e o que não é, e essa parece ser a norma em todo o aplicativo. O TikTok também possui conteúdo patrocinado, mas geralmente é marcado como tal no canto inferior esquerdo.

Os memes não parecem fazer sucesso no Lemon8. Captura de tela de Zach McAuliffe/CNET

Também não há muitos memes ou piadas no Lemon8 em comparação com outros aplicativos. Você pode encontrar memes no Lemon8, mas várias hashtags associadas a “memes”, como “funnymemes” e “catmemes”, têm menos de 1 milhão de visualizações (em oposição a centenas de milhões no Instagram). Isso pode ser porque Lemon8 ainda está em alta nos EUA, mas suspeito que Lemon8 não foi feito para memes. Pretende ser mais um guia para ajudá-lo a alcançar um determinado estilo de vida ou estética.

Também há muito escrito sobre Lemon8. Por exemplo, os títulos das postagens podem incluir instruções para uma receita ou uma análise mais detalhada de um conjunto. As legendas do TikTok podem conter informações úteis, mas essas legendas são mais para conectar postagens com hashtags para obter mais visualizações e não necessariamente adicionam novas informações à postagem do TikTok. Lemon8 usa legendas de forma semelhante às postagens do Instagram, mas as legendas do Lemon8 têm uma diferença fundamental em relação ao Instagram: modelos.

Os modelos Lemon8 podem ajudá-lo a criar legendas rapidamente ou dar uma ideia do que incluir. Captura de tela de Zach McAuliffe/CNET

Lemon8 permite que você use modelos para suas postagens para ajudá-lo a formatar rapidamente e dar uma ideia de qual título colocar em sua postagem. Existem modelos de legendas para moda, compras, beleza, comida e viagens.

Lemon8 me lembra uma combinação de revistas. Martha Stewart viva, Músculo e condicionamento físico e Viagem + Lazer. Você pode encontrar algumas dicas úteis no Lemon8 para ajudá-lo a alcançar a estética desejada ou encontrar inspiração para suas férias, mas não está claro o que é ou não um anúncio.

O que estão falando sobre Lemon8?

A reação das pessoas ao Lemon8 é aparentemente positiva até agora. Um criador do TikTok postou um vídeo chamando Lemon8 de “Pinterest, mas interativo”. Outro disse limão8 É uma combinação de Pinterest, Instagram e TikTok.

No entanto, essa positividade pode ser inflada artificialmente. ZDNet relata que muitas postagens do TikTok sobre Lemon8 descreveram o aplicativo com linguagem semelhante, levando alguns a acreditar que a ByteDance pagou esses criadores.

E as afirmações de alguns criadores do Lemon8 fazem esta teoria parecer mais viável. Um criador do Lemon8 disse Insider que a ByteDance os pagou para publicar no aplicativo. Dois outros criadores do Lemon8 mostraram e-mails internos descrevendo a estrutura de pagamento do aplicativo.

Você deve baixar Lemon8?

Lemon8 é gratuito, então mesmo que você esteja um pouco curioso você pode baixar e experimentar o aplicativo. Saiba apenas que as postagens do aplicativo parecem mais guias de instruções do que memes compartilháveis, e muitas postagens parecem anúncios.

Quem é o dono do Lemon8?

A ByteDance, empresa de tecnologia chinesa proprietária do TikTok, também é dona da Lemon8. De acordo com ZDNetA ByteDance está posicionando o Lemon8 como um rival do Instagram à medida que mais usuários param de usar ou abandonam o aplicativo Meta.

De acordo com o Jornal de Wall StreetUm memorando interno vazado da Meta mostrou que o engajamento no Instagram estava diminuindo. Os executivos da ByteDance podem esperar lucrar com isso oferecendo aos usuários do Instagram um aplicativo alternativo na forma de Lemon8. E embora Lemon8 tenha sido lançado globalmente em 2020, o crescimento recente do aplicativo pode mostrar que a aposta da ByteDance está valendo a pena.

Qual é a política de privacidade da Lemon8?

A guia de viagens do Lemon8 pode inspirar você para sua próxima viagem. Captura de tela de Zach McAuliffe/CNET

A maior parte do limão8 política de Privacidade Parece padrão para aplicativos de mídia social. Alega que Lemon8 coleta informações pessoais e de localização para proporcionar uma melhor experiência de aplicativo. Algumas das informações coletadas incluem seu endereço IP e histórico de navegação. Mas parte da política de privacidade do aplicativo pode causar espanto.

“As informações pessoais que coletamos de você podem ser armazenadas em um servidor localizado fora do país onde você mora”, diz a política. A empresa possui servidores em todo o mundo, conforme política, para que suas informações possam ser armazenadas em qualquer um deles.

Isso é diferente de como o aplicativo irmão do Lemon8, TikTok, armazena os dados de alguns usuários. A empresa armazena dados de usuários baseados nos EUA em servidores Oracle. O CEO da TikTok, Shou Chew, disse que os funcionários da ByteDance na China podem acessar esses dados, mas com “robustos controles de segurança cibernética e aprovação de autorização” supervisionados por uma equipe de segurança baseada nos EUA.

