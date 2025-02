Depois de algumas exibições bem -sucedidas para o consumidor Electronics Show (CES) 2025 no mês de Las Vegas, a Lenovo está se preparando para o disco móvel do Wheat 5 (MWC), os chutes em Maria 5 em Barcelona. De acordo com as recentes reivindicações da Tripter, em equipamentos originais da China (OEM) e introduzir um PC apelidado de Thinkbook Flip. É uma tela especular que pode levar uma variedade de fatores de forma, dependendo do uso do caso.

Lenovo ThinkBook Flip AI PC para MWC 2025

De acordo com o mais recente Leakmail do Tripter Evan Blass, o Lenovo ThinkBook AI PC é a próxima oferta da empresa e será exibida no MWC Barcelona. Imagens vazadas sugerem um fator de forma semelhante que o Lenovo ThinkBook Plus introduziu no CI 2025 assim que sempre laptop de varejo com exibição Rollbleble.

O laptop verturente parece estar equipado com uma tela e espalhado verticalmente para revelar mais imóveis abaixo. Além disso, também é específico ter a capacidade de formar uma barraca como forma. A tripulação sugere que será “laptop híbrido”.

Enquanto os côvados permanecem desconhecidos, que é prefixado para ter recursos de inteligência artificial (AI) ou apelidado de AI PC. Ele sugere que o suposto laptop pode ser alimentado pelos processadores Pentium Intel Intel Core Ultra ou Snapdragon 10 Lorem, pois apenas os dois futebol atualmente oferecem recursos de IA. Seu papel de parede sugere em direção a seu Windows 11. Além disso, como também inclui desenvolvedores físicos.

Outro lançamento da Lenovo

Cox 2025, Lenovo Muitos procedimentos de que o mais notável foi o Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rolleble AI PC que tem um “rolo” exibe a vertical por chave dedicada ou um gesto de câmera. Além disso, no Lenovo Yoga Slim 9i introduzido, equipado com o mundo no primeiro design de câmera abaixo da exibição em um laptop.

Outros os revelações incluíram a Lenovo Legion, Shinkpad X9 14 Breeze Edition: The ThinkPad X9 15 Breeze Edition.