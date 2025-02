Lenskart Phonic Smart Glasses com áudio Bluetooth, suporte ao assistente de voz lançado na Índia: Preço: Especificações

A Lenskart lançou um novo óculos inteligentes na Índia, que afirma combinar os óculos tradicionais com recursos de dor por preço acessível. Apelidado de Phonic, os óculos inteligentes criam recursos para permitir que usuários que chamam, ouçam música e profundamente com um assistente de voz. E também pode alternar entre os presentes com uma única pressão de um botão que é o único mecanismo de controle físico nos óculos de dor de Lenskart.

Lenskart Phonic Smart Mirrors Preço na Índia

Lenskart phonic smart óculos são preço Na Índia, em Rs. 4.000. No entanto, o site lista seu MRP para Rs. 7000. Os óculos inteligentes estão disponíveis para comprar o site da marca, bem como lojas de varejo em todo o país nos estilos de navegador e hustlr, ambos o plano de turismo completo. A empresa diz que pode ser personalizada com receita médica ou óculos de sol bifocais / progressivos.

Os compradores podem escolher entre uma ampla gama de tipos de lentes, as lentes de tela Blu e dias de tela Blu, com uma aula de lente escolhida. Eles são oferecidos em duas cores – preto fosco e azul.

Especificações de óculos de dor phonic lenskart

Os óculos inteligentes de Lenskart Phonic são equipados com o áudio Bluetooth e o jogo nos alto-falantes de construção colocados nos templos. Também permite que os usuários ligueem, alavancando a conectividade com um gatilho. O município afirma ser que permite uma experiência multitarefa e conectada em In-go.

Os óculos inteligentes têm um jogador para sete horas e podem ser carregados com a corda de carregamento da propriedade, que é enviada na caixa. Para uma navegação fácil, como um botão inteligente instalado na parte inferior dos templos. Diz -se que o produto é dito à voz da integração, permitindo que os usuários usem comandos de voz nos dispositivos Android e iOS para enviar mensagens, definir lembretes ou alterar faixas.

Apesar da oferta para conectar os usos, o Lenskart afirma que os óculos inteligentes do Phonic podem minimizar as distrações enquanto dirigem. Eles são compatíveis com as lentes côncavas e convexas, porque perto e longe, muito pesadas, com respeito, com poderes que variam entre -8 500 (dioptre) e 6 D.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.