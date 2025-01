Rise of Ronin, o RPG de ação é lançado apenas no PS5 em março de 2024, está chegando ao PC, disse o desenvolvedor Ninja e o editor Koei Tecmo à segunda-feira. O título do mundo aberto e o lançamento no PC Road Steam em 11 de março de 2025, 2025. A versão para PC do jogo suportará recursos específicos da plataforma, como suporte ao monitor ultra largado, resolução de 8k, 120fps, monitor 3D e muito mais. Rise Ronin agora disponível para pré-venda no Steam.

Koei Tecmo compartilhou um vídeo de anúncio de PC na Lua da Escola, juntamente com os detalhes do lançamento do Steam de usuário. Levante-se de Ronin no PC receberá a resolução de 8k, a direta e sobre a última e a melhor largura e sobre o rato ultra-largo, quadros de até 120fps, rastreamento de raios, 3D, teclado personalizável e o mouse do Pentium totalmente FX na resolução, o NVIDIA DLSSS e o reflexo, menu da interface do usuário, com a cliques de cliques do mouse e a tecnologia gráfica Intel Xess.

O editor também compartilhou detalhes de pré-encomenda ao jogo. Rise Ronin agora está disponível na pré-compra em VaporRs. 3.500 na Índia. Jogadores que encomendaram o jogo antes de 2 de abril de 2025 e recebem a compra matinal de quatro Battle Styabusa, Ryu para Katana, Haybusa, Ryu para Nioh, Ryu para Katana, Aisu Kage-Ryu Katana. Os pré-benefícios também incluem o conjunto de armaduras IGA Ninja e a IGA Ninja é Katana.

Levante -se sobre o aprendizado de contas de PC Ronin

A equipe Ninja e os requisitos de conta de PC recuros para aumentar Ronin. O jogo exigirá 16 GB de RAM e 180 GB do espaço de armazenamento SSD disponível. Aqui estão os requisitos detalhados do sistema para o jogo:

Mínimo

OS: Windows 10, Windows 11, 64 bits

Windows 10, Windows 11, 64 bits Processo: Intel Core i5-10400 ou mais, amd ryzen 5 mdc ou mais

Intel Core i5-10400 ou mais, amd ryzen 5 mdc ou mais Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM GPU: Nvidia GTX GTX 1060 (VRAM 6GB) ou melhor, Pentium Rceon RX 5000 (5500 (VRAM 8GB) ou mais

Nvidia GTX GTX 1060 (VRAM 6GB) ou melhor, Pentium Rceon RX 5000 (5500 (VRAM 8GB) ou mais Armazenar: 180 GB SSD

180 GB SSD Desempenho: 1080p / 30fps

Recomendado

OS: Windows 10, Windows 11, 64 bits

Windows 10, Windows 11, 64 bits Processo: Intel Core i5-10600k e melhor, Amd Ryzen 5600x ou melhor

Intel Core i5-10600k e melhor, Amd Ryzen 5600x ou melhor Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM GPU: Nvidia geForce RTX MMLXXX 880 (VRAM 8GB) ou mais, Pentium Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) ou mais

Nvidia geForce RTX MMLXXX 880 (VRAM 8GB) ou mais, Pentium Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) ou mais Armazenar: 180 GB SSD

180 GB SSD Desempenho: 1080p / 60fps

A ascensão de Ronin foi lançada apenas no PS5 em 22 de março de 2024. O RPG de ação é definido durante o período de Bakumatsu de Duke Key Sakamoto político.

Obtenha acesso a muitos estilos e gás para obter um corpo a corpo com um alfaiate na experiência de luta no jogo. O jogo está aberto ao mundo inclui cidades, Yokohama e Kyoto, que podem ser explorados nos cavalos, a pé ou pelo planador.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.