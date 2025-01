LG S95TR, S90t Soundbars com AS ATMOS e AI Location Calibration lançados na Índia: Preço: Especificações

A LG lançou na quinta-feira suas novas barras de som Flagship na Índia. A empresa lançou dois modelos na linha, LG S95TR e S90ty, e eles vêm equipados com suporte de áudio AMBBY ATMOS, alto-falantes surround traseiros sem fio e tecnologia espacial 3D. Ele também possui recursos de inteligência artificial (IA), incluindo um recurso chamado calibração de localização de IA, que supostamente melhora o áudio com base na localização do ambiente.

Preço das barras de som LG S95TR e S90t na Índia

É um LG S95TR preço Na Índia, em Rs. 99.990. Atualmente está disponível em Rs. 84.990 em oferta limitada, segundo a empresa. Enquanto isso e LG S90t custos Rs. 69.991. Ambas as barras de som estão em pré-venda até 25 de janeiro e estarão disponíveis para compra a partir de 28 de janeiro no site da marca, Amazon, Flipkart e outras plataformas de varejo online e offline.

Especificações das barras de som LG S95TR e S90t

Segundo a empresa, o LG S95TR Soundbar tem uma potência de 810 W como parte de um sistema de 9.1.5 canais. Possui cinco alto-falantes com tweeters atualizados e radiadores passivos integrados, bem como alto-falantes surround traseiros sem fio. A barra de som pode aumentar a resposta de baixa frequência para 120 Hz para um som balanceado.

A LG afirma que a barra de som S95TR oferece uma experiência de áudio cinematográfica, equipada com recursos como Dolby Atmos sem fio e DTS: X 2. Ela também pode se conectar com TVs LG selecionadas sem fio, aproveitando o recurso WOWCAST que torna mais fácil navegar pelas configurações de som da TV com Uau interface. Enquanto isso, a tecnologia wow orquestra foi solicitada para expandir o palco sonoro e adicionar camadas de profundidade ao áudio.

E o LG S90t também está equipado com tecnologia semelhante, mas com uma potência inferior de 570W. Uma configuração de canal 5.1.3 não virá com alto-falantes surround traseiros sem fio. Em seguida, os modelos apresentam a tecnologia de som espacial 3D da equipe, que aplica análise de canal por meio de um mecanismo 3D. E o recurso de calibração de localização LG AI avaliará a localização do dispositivo para ajustar o som de acordo com o player. A LG diz que também pode calibrar o áudio nos alto-falantes traseiros.