Libere o anexo da 8ª temporada de ‘Love Is Blind’: quando ver mais na Netflix

O Love 8 Season é jogado cegamente no Dia dos Namorados, tentando assinantes da Netflix a cancelar os planos, entrar em moletons e encher bebidas, lanches e drama.

Se você se reportou para o Serviço de Observação Binge, sabe que a última edição do reality show se destaca para a sede de Minneapolis. A 8ª temporada começou com um recorde de 32 participantes e segue o formato familiar de datas e compromissos literais cegos seguidos de testes face a face, no mundo real e caminhadas pelo corredor.

Seis episódios permanecem na nova temporada de Love e serão lançados nas próximas semanas. Se você vê isso como seis boas razões para ficar perto da televisão, aqui é exatamente quando você pode assistir mais do que a 8ª temporada.

Quando ver o amor é a 8ª temporada cega na Netflix

Sua história de amor com a série de realidade da Netflix pode continuar 21 de fevereiro. Os três episódios seguintes de O amor é cego A 8ª temporada estreará naquela sexta -feira, seguida por mais três episódios em duas quedas semanais. Episódios devem estar disponíveis para transmitir em Midnight Pt (3 da manhã ET). Aqui estão todas as datas.

Episódios 7-9: 21 de fevereiro

Episódios 10-11: 28 de fevereiro

Episódio 12: 7 de março

Depois que a Netflix aumentou os preços no mês passado, o padrão com o plano de anúncios é de US $ 8 por mês, em comparação com US $ 7. Se você deseja evitar comerciais e desbloquear cada show e filme na Netflix (alguns títulos não estão disponíveis no anúncio baseado plano devido a restrições de licença) precisará do padrão de streamer ou do plano premium. O padrão custa US $ 18 por mês após o aumento, costumava ser de US $ 15,50, e o primo custa US $ 25 em vez de US $ 23.