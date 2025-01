Líder do BoA prevê que os bancos ficarão otimistas com a criptografia à medida que mais regras forem definidas sob Trump

Com a reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA, o setor global de criptomoedas espera uma série de pró-criptomoedas nos próximos meses. Em uma entrevista recente à CNBC, os sistemas bancários de capital do Bank of America (BoA) disseram que seria “difícil” sair das transações criptográficas assim que as regras que regem o setor fossem definidas mais claramente. Os principais comentários de BoA ocorrem no momento em que a SEC dos EUA cria uma força-tarefa especial para redigir regulamentações relacionadas à criptografia após o retorno de Trump à Casa Branca na segunda-feira.

Brian Moynihan, CEO da BoA disse no conversa Na terça-feira, uma vez mais definidas as regras criptográficas, estes activos virtuais poderiam ser posicionados como verdadeiras ferramentas fintech que poderiam ser integradas nos serviços e negócios financeiros existentes.

Já temos centenas de patentes no bloco, sabemos como entrar nessa área. Se as regras vierem, você descobrirá que o sistema bancário terá dificuldades no lado transacional”, disse Moynihan à CNBC, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

Fundado em Charlotte, EUA, BoA em 1998. Embora o banco tenha mantido distância de expor seus clientes a serviços focados em criptografia, ele expressou sua opinião sobre criptografia no passado. Em outubro de 2021, o banco publicou um relatório que afirmou ter sido amplamente ignorado no setor de criptografia. Mesmo na altura, BoA tinha dito que estaria aberto a explorar o cofre inteiramente devido ao interesse excessivo de investidores institucionais.

Logo, Moynihan estava entre os muitos que aguardavam as ordens executivas relacionadas à criptografia do presidente Trump para decidir a linha de ação em relação aos serviços de criptografia de BoA. Durante sua campanha de reeleição, Trump, que anteriormente atuou como 45º presidente dos Estados Unidos, prometeu tornar os EUA a capital criptográfica mundial. Ele também falou sobre tornar o Bitcoin um ativo. A avaliação atual do mercado de criptografia é de US$ 3,62 trilhões (cerca de Rs. 3,12,61.550 crore), conforme CoinMarketCap.

Em meio à incerteza regulatória em torno da criptografia na maior parte do mundo, muitos bancos personalizados evitaram se envolver com o setor volátil. No entanto, algumas instituições financeiras experimentaram serviços criptográficos, apesar da falta de clareza nas leis.

Standard Chartered, Goldman Sachs e Hong Kong ZA Bank lançaram serviços relacionados à criptografia nos últimos anos.

Apesar de falar sobre a dependência do setor da criptografia, Moynihan se absteve de comentar sobre o potencial de criptoativos como o Bitcoin como ativo de investimento de longo prazo.

