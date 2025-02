Um diorama de madeira representando um granario com os escribas foi encontrado no grave metketre, publicações de alto nível do Egito antigo no meio do reino. Encontrado na câmara escondida escondida dentro de sua tumba em Tebas, agora conhecida como Luxor, o modelo remonta a aproximadamente 1980 aC, o artefato destaca o significado do armazenamento de grãos e da manutenção de registros em uma sociedade agrícola onde trigo e cevada desempenharam um papel crucial. Atualmente, o modelo é exibido no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

As operações de operações

Como relatado Durante a ciência ao vivo, o modelo consiste em caixa de madeira medindo 74,9 por 56 de 36,5 cm. A estrutura apresenta um plano para impedir o roubo e proteger o milho armazenado dos roedores. Digite o exemplo dividido em duas seções, uma designada para o armazenamento de grãos e outras atividades administrativas. Ele contém 15 estatuetas pequenas, cada uma das 20 cm de altura. Alguns números são mostrados que transportar sacos de grãos, com outros são retratados de gravação nos comprimidos de árvores e pergaminhos de papiro, momento de despertar do gerenciamento meticuloso de grãos.

Significado da descoberta

Os relatórios indicam que a força econômica do Egito confessa seriamente na produção agrícola, especialmente em cereais. O Vale do Nilo serviu como alimento primário, produzindo o país com o faraó que supervisiona a distribuição de grãos. Metketre, que serviu como governante, administrou as fazendas reais e responsável por garantir um suprimento constante de grãos no palácio.

Coleção e exercícios de enterro

De acordo com os relatórios, 24 exemplos foram encontrados no túmulo da mástica, incluindo representações do jardim de árvores e do barco dos brinquedos. Alguns pesquisadores sugerem que esses exemplos estão enterrados com o outro lado dos mortos para prestar assistência na vida após a morte. Enquanto metade desses artefatos no Museu Metropolitano da Arte do restante das peças são preservados no Museu Egípcio do Cairo.