LIGUE 1 Soccer: PSG de transmissão ao vivo vs. Mônaco de qualquer lugar

61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

Veja em Fubo Veja a Ligue 1 no Canadá de CA $ 30 por mês FUBO Canadá Mostre mais (1 elemento)



É um choque do primeiro vs.-Tercio em Paris na sexta-feira como apresentador do PSG do PSG do líder da Ligue 1, Mônaco, em uma partida que provavelmente terá um grande impacto na corrida pelo título.

Atualmente, o PSG tem uma confortável almofada de 10 pontos no topo da tabela no segundo Marselha e permanece invicto em todo o país até agora nesta temporada.

Agora eles enfrentam um inimigo da família, depois de jogar Mônaco na Ligue 1 pouco antes do Natal, seguido de uma reunião no Despeding Trife no mês passado, com os parisienses de Luis Enrique vencendo os dois encontros recentes.

O apresentador do PSG Mônaco na sexta -feira, 7 de fevereiro, no Parc des Princes, com o começo pronto para 9:05 PM isso hora local, tornando -o um 20:05 GMT Comece no Reino Unido, um 15:05 ET O 12:05 PT Começar nos Estados Unidos e no Canadá, e um 7:15 AM AEDT Comece na Austrália no início da manhã de sábado.

Em seguida, vamos descrever o melhor Serviços de transmissão de TV ao vivo Usar para ver vidas do jogo onde quer que você esteja no mundo.

Bradley Barcola marcou o vencedor na vitória da Copa da França por 0-2 do PSG sobre Le Mans na terça-feira. Franco Arland/Getty Images

Como ver PSG vs. Mônaco nos EUA sem cabo



O jogo de sábado está ao vivo na Bein Sports, que contém direitos de transmissão para as partidas da Ligue 1 nos Estados Unidos.

Existem várias opções para ver Bein. Vários fornecedores de TV a cabo e satélite nos EUA.

Se você é um cortador de atacadores, existem muitas plataformas de transmissão que têm esportes.

Sarah Tew/Cnet Com uma excelente seleção de canal, uma interface fácil -use e o melhor DVR da nuvem da classe, a TV de US $ 73 no YouTube por mês é uma das melhores substituições de televisão a cabo. Para ver a Bein Sports na plataforma, você precisará do seu complemento Sports Plus, que custa US $ 11 adicionais por mês. Leia nossa revisão da TV no YouTube.

Sarah Tew/Cnet O BEIN está disponível na Sling TV como parte de seu complemento esportivo adicional ao Sling Orange ou Sling Blue. Seus pacotes de laranja e azul começam em US $ 40 por mês e podem combiná -los por uma taxa mensal de US $ 55 (US $ 60 em algumas regiões) e esportes que custam US $ 11 adicionais por mês. A opção laranja coloca uma transmissão para você, enquanto o azul oferece três. Não é tão completo ou fácil de navegar quanto o YouTube, mas com um pouco de trabalho, incluindo a adição de uma antena ou um DVR Airtv 2, é um valor imbatível. Também acrescentaremos que o serviço oferece canais locais como ABC e CBS em algumas regiões onde a taxa mensal é de US $ 45. Leia nossa revisão da Sling TV.

Ty Pendlebury/Cnet Há muito o que gostar de Fubo. Além do BEIN Sports, oferece uma ampla seleção de canais, além de sua abordagem esportiva, torna -o especialmente atraente para os fãs de futebol, assim como os fãs da NBA, NHL e MLB que vivem em uma área servida por um dos RSNs de Fubo. É também uma excelente opção para os fãs da NFL, já que é um dos três serviços, juntamente com a TV e o Hulu, que oferecem NFL e Redzone opcional. O maior buraco no alinhamento de Fubo é a falta de redes de descoberta da Warner Bros., incluindo HGTV, Food Network, Cartoon Network, CNN, TNT e TBS, especialmente porque os dois últimos têm muito conteúdo esportivo, particularmente NBA, NHL e MLB . Os canais que faltavam e o preço de US $ 80 o tornam menos atraente que a televisão do YouTube para a maioria dos espectadores. Leia nossa revisão de Fubo.

Além disso, Bein Sports Connect É a plataforma de transmissão de rede independente. Você pode fazer login com suas credenciais de serviço de cabo ou transmissão se o seu fornecedor estiver no pacote. Isso permite que você transmita partidas ao vivo e outros programas em vários dispositivos (smartphones, tablets, laptops etc.).

Certifique -se de verificar se o BEIN Sports está incluído no pacote ou plano específico que você está considerando, pois pode fazer parte de um pacote esportivo ou exigir assinatura adicional.

Como ver a Ligue 1 de qualquer lugar com uma VPN



Se você não puder ver os jogos da Ligue 1 localmente, pode precisar de uma maneira diferente de ver os jogos, é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima idéia se você viajar e estiver conectado a uma rede Wi-Fi, e você deseja adicionar uma privacidade adicional camada para seus dispositivos e sessão.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a escolha de nossos editores, a ExpressVPN, torna muito fácil de fazer.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

James Martin/CNET Preço US $ 13 por mês, US $ 100 nos primeiros 15 meses (depois US $ 117 por ano) ou US $ 140 nos primeiros 28 meses (depois US $ 150 por ano)Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 35% nos testes de 2025Grade 3.000 mais servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos. Normalmente, custa US $ 13 por mês, mas é registrado para uma assinatura anual por US $ 100, você receberá três meses gratuitamente e economizará 49%. Esse é o equivalente a US $ 6,67 por mês. Lembre -se de que o ExpressVPN oferece uma garantia de retorno em dinheiro de 30 dias. 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis)

PSG de transmissão ao vivo vs. Mônaco no Canadá



Como nos EUA.

A Bein Sports está disponível em fornecedores de cabos e satélite selecionados, incluindo Bell TV, Rogers e Shaw Direct, enquanto os cortadores de atacadores podem acessar através do Serviço de Transmissão do Fubo Canada.

Fubo Fubo é o destino de referência para os canadenses que desejam ver a temporada LIGUE 1, com direitos de transmissão exclusivos para o jogo de domingo. Custa CA $ 30 por mês, embora possa economizar algum dinheiro pagando trimestralmente ou anualmente.

Posso transmitir PSG vs. Mônaco no Reino Unido?



Os fãs de futebol francês no Reino Unido deixados no ar no início da temporada, após a decisão do TNT Sport de não renovar os direitos de transmissão da Ligue 1. Agora há uma opção de assistir a jogos ao vivo, com a plataforma de transmissão dedicada LIGUE 1 PASS em operação e mostrando o jogo de hoje.

LIGUE 1 PASSE Os fãs de futebol francês agora podem ver cada jogo ao vivo da Ligue 1 no serviço de transmissão de assinatura da LIGUE 1 PASS. O serviço tem um preço de £ 10 por mês e pode ser acessado através do Site da Ligue 1 Pass. As inscrições para dispositivos Apple e Android estarão disponíveis para serviço nas próximas semanas.

Posso transmitir PSG ao vivo vs. Mônaco na Austrália?

Atualmente, nenhuma emissora convencional tem os direitos de mostrar a Ligue 1 do futebol nesta baixa temporada.

Se você se inscrever em um serviço de transmissão no exterior que mostre o jogo, como o Fubo, um serviço VPN permitirá que você altere sua localização on -line, o que permitirá que você veja sua cobertura nacional.

Dicas rápidas para transmitir futebol da Ligue 1 usando uma VPN