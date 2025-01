Link surpreendente entre Mentol e Alzheimer descoberto em ratos

Um estudo revelou algo estranho em 2023: Quando camundongos com a doença de Alzheimer inspira o mentol, suas capacidades cognitivas melhoram.

Parece que o composto químico pode interromper alguns dos danos causados ​​ao cérebro que geralmente estão associados à doença.





Em particular, os pesquisadores notaram uma redução em Interleucina-1-beta (IL -1β) Proteína, que ajuda a regular a resposta inflamatória do corpo – uma resposta que pode oferecer proteção natural, mas que causa lesões quando não é devidamente controlada.





A equipe por trás do estudo, publicada em abril de 2023, diz que mostra que odores específicos são usados ​​como terapias para a doença de Alzheimer. Se pudermos entender o que os odores causam respostas no cérebro e no sistema imunológico, podemos usá -los para melhorar a saúde.

“Nós nos concentramos no papel do sistema olfativo nos sistemas nervosos imunológicos e centrais, e confirmamos que o mentol é um cheiro de imunoestimação em modelos animais”, ” disse O imunologista Juan José Lasarte, do Centro de Pesquisa Médica Aplicada (CIMA) na Espanha, quando os resultados foram publicados.





“Mas, surpreendentemente, observamos que exposições curtas a essa substância por seis meses impediram o declínio cognitivo de camundongos com a de Alzheimer e, que é mais interessante, também melhorou a capacidade cognitiva de jovens ratos saudáveis”.





Tendo observado anteriormente A inalação de mentol aumentando a resposta imune dos ratos, aqui a equipe mostrou que também poderia melhorar as capacidades cognitivas dos animais, como observado em uma série de testes práticos de laboratório.





Em camundongos com o curso de Alzheimer, o mentol por um período de seis meses foi suficiente para impedir que as capacidades cognitivas e as capacidades de memória de ratos se deteriorem. Além disso, parece que o mentol empurrou a proteína IL-1β de volta aos níveis seguros no cérebro.





Quando os pesquisadores reduziram artificialmente o número de células reguladoras T (Treg) – conhecidas por ajudar a controlar o sistema imunológico – alguns dos mesmos efeitos foram observados, abrindo um possível caminho que os tratamentos futuros poderiam seguir.





“A exposição ao mentol e o bloqueio das células Treg causaram uma diminuição na IL-1β, uma proteína que poderia estar por trás do declínio cognitivo observado nesses modelos”. disse Neurocientista Ana Garcia-Prision de Cima.





“Além disso, o bloqueio específico dessa proteína com um medicamento usado para tratar certas doenças autoimunes também melhorou a capacidade cognitiva de camundongos e camundongos saudáveis ​​com a Alzheimer”.





Os cientistas já estabeleceram muitos vínculos entre odores e nossos sistemas imunológicos e nervosos. Esses relacionamentos são difíceis de entender, mas sabemos que nosso sistema olfativo pode influenciar fortemente o cérebro.





Alguns odores podem desencadear certas respostas no cérebro, levando a reações químicas que afetam a memória, a emoção e muito mais.

De fato, doenças ligadas ao sistema nervoso central – como a doença de Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia – frequentemente vêm Com perda de odor. Essa nova pesquisa acrescenta dados promissores, mas muito mais é necessário em humanos e também em ratos.





“Este estudo é um passo importante para entender o vínculo entre o sistema imunológico, o sistema nervoso central e o cheiro”, ” disse Imunologista Noelia Casares de Up.





“Os resultados sugerem que odores e moduladores imunes podem desempenhar um papel importante na prevenção e tratamento de Alzheimer e outras doenças relacionadas ao sistema nervoso central”.





A pesquisa foi publicada em Fronteiras em imunologia.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em maio de 2023.