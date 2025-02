O Google Pixel 9A viu um site de certificação diferente, o sinal de que sua estréia está chegando. A empresa planeja planejar o lançamento do Midrapore desenhado com o Tensor G4 Chip. Também podemos olhar para a execução do Pixel 9A no Android 15 de Of-In-Box-para estrear antes da chegada Android 16, que está programada para lançar o final do segundo trimestre 2025. 5.100mAh para levar o sucessor de Pixel ao 8A 5.100mAh.

Número do modelo do Google Pixel 9A, versão Android (esperada)

O próximo Google Pixel 9A foi visto no site de certificação EMVCO (caminho 91Mobiles) e listagem revela o número de telefone celular GTF7P. O nome tabu está ligado petiçãoFoi publicado no site do consórcio em 31 de janeiro.

O próximo Pixel 9A do Google e é executado no Android 15 da Of-Box na listagem. Relatórios anteriores sugerem que a empresa lançará o smartphone em março, o que poderia tornar este primeiro ano, e o telefone celular é o que é lançado antes da pesquisa do Gitirentum Google 1 / O semelhança em maio.

Google Pixel 9A Especificações (esperadas)

As especificações do Pixel 9A e vazaram em dezembro de 2024, e o próximo Midraungi Motungphone deve exibir uma tela ATUAM de 6,3 polegadas, com o brilho de pico de 2.700nits e proteção GLAFF 3. É provável que o smartphone seja executado no chip Tensor G4 do Google, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento embutido. Também é chamado para ter uma classificação IP68 para resistência à poeira e água.

Google e até igual ao próximo Pixel 9A com uma câmera primária de 48 megapixels e 13, a câmera Megapixel Ulmrawide, enquanto o telefone pode apresentar uma câmera Ultrawide de 13 megapixels, como nosso antecessor. O chocolate espera apresentar uma bateria de 5.100mAh com carregamento de 23W (com fio) e 7,5W (sem fio). Também é provável que ele faça um recurso em display, scanner de impressão digital.

