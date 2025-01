“ Localizar incomum ”: vomitar fossilizado de 66 milhões de anos descobertos

Um pedaço de vômito fossilizado, datado do momento em que os dinossauros viajaram pela terra, foi descoberto na Dinamarca, disse o museu no leste da Zelândia na segunda -feira.

A descoberta foi feita por um caçador de fósseis amadores local nos penhascos de Stevns, um site listado pela UNESCO ao sul de Copenhague.





Durante uma caminhada, Peter Bennicke encontrou fragmentos incomuns, que acabaram sendo pedaços de lis marítimo, em um pedaço de giz.

Ele então levou os fragmentos para um museu de exame, que namorou vômito até o final da era do Cretáceo, aproximadamente 66 milhões de anos atrás.





Segundo especialistas, o vômito é composto de pelo menos duas espécies diferentes de lys marítimas, que provavelmente foram consumidos por um peixe que lançou as peças que não podia digerir.





“Esse tipo de descoberta … é considerado muito importante quando a reconstrução dos ecossistemas passados, porque fornece informações importantes sobre animais que foram comidos pelos quais” o museu disse em um comunicado de imprensa.

O paleontologista Jesper Milan elogiou a descoberta como “realmente um achado incomum”, acrescentando que ajudou a explicar os relacionamentos na cadeia alimentar pré -histórica.





“Os nenúfares do mar não são uma dieta particularmente nutritiva, porque consistem principalmente em placas de calcário mantidas juntas por algumas partes macias”, disse ele.





“Mas aqui está um animal, provavelmente uma espécie de peixe, que há 66 milhões de anos comeu lys marinhos que moravam no fundo do mar do Cretáceo e regurgou as partes esqueléticas”.

