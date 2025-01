Los Angeles Fires nos force a enfrentar nosso presente distópico

Décadas de avisos sobre ameaças relacionadas às mudanças climáticas foram ignoradas. Enquanto em todos os lugares as casas estão queimando, são inundadas e varridas pelas águas, é hora de começarmos a ouvir as soluções climáticas dos cientistas.

As visões sombrias de um futuro distópico proposto por escritores de ficção científica, programas de televisão e filmes de desastre de Hollywood não são mais ficção. As inundações reais, secas, incêndios florestais e tempestades costeiras que ocorrem atualmente – principalmente os incêndios catastróficos que devastaram Los Angeles – são um sinal brutal de alarme. Nossa recusa em reduzir agressivamente as emissões de gases de efeito estufa não é um problema para um futuro distante e incerto; Tornou -se nossa realidade atual.

É hora de negar a negação climática e acelerar o fortalecimento da resiliência a desastres em nossas cidades e casas.

Não é como se não tivéssemos sido avisados. Durante décadas, os climatologistas tocam o alarme sobre os crescentes riscos climáticos. Apesar dos avisos repetidos, não conseguimos mitigar ou nos adaptarem adequadamente às mudanças climáticas. Como o meme popular diz: “Estamos no meio de” Eu disse a você por mais tempo, o mais triste, o mais excruciante e o mais insatisfatório da história do mundo. »»

Em 1969, o senador Daniel Patrick Moynihan escreveu um memorando sobre esses riscos Ao presidente Nixon, alertando contra um “adeus em Nova York”, uma elevação do nível do mar de 10 pés. Mas ele foi ignorado. Em 1977, a Frank Press, consultora científica do presidente Carter, escreveu sobre a extensão e a velocidade do desastre iminente. mudança climática: “O efeito potencial no ambiente de uma flutuação climática de tal velocidade pode ser catastrófico e requer uma avaliação de impacto de uma importância e dificuldade sem precedentes. »»

Em 2007, durante a publicação do quarto relatório do grupo de especialistas intergovernamentais sobre evolução climática (IPCC) resumindo o estado de conhecimento científico sobre o clima, John Holdren de Harvard (que mais tarde se tornou o presidente Barack Scientific Advisor Obama), disse: “Temos essencialmente três opções: atenuação, adaptação e sofrimento. Nós vamos fazer um pouco de todos. A questão é qual será a mistura. Quanto mais reduzimos nossos esforços, menos precisamos de adaptação, menos sofrimento. »»

Talvez, como eu, você seja um fã dos muitos programas de televisão e filmes bons (e às vezes ruins) que se referem a futuros distópios, onde extraterrestres, eventos geofísicos extremos ou outros desastres estão causando estragos nas cidades, sociedades ou planeta como um todo. Los Angeles é um alvo popular em muitos desses filmes, devido ao seu status de ícone e, provavelmente, porque a indústria do entretenimento está concentrada lá. A cidade é raspada no filme de 1974 TerremotoCom Charlton Heston e Ava Gardner. Tommy Lee Jones e Anne Héche correm em torno de Los Angeles enquanto ela era consumida por chamas nos anos 1997 Vulcão. Os Tornados apagam o icônico painel de Hollywood e o Capitol Records Building durante o desastre climático global de 2004. Depois de amanhã. No mais recente Blade Runner 2049 e a série Syfy Network A extensãoDikes enormes estão tentando proteger as futuras cidades de Los Angeles e Nova York da elevação do nível do mar causada pelas mudanças climáticas.

Quer os políticos admitam ou não, as cenas que estamos testemunhando na vida real mostram que todos agora vivemos em um filme de ficção científica distópica.

Surpreendentemente, a principal decisão política -fabricantes e especialistas Continue a negar a realidade científica. Em 2020, após uma série anterior de incêndios florestais devastadores, o presidente Donald Trump rejeitaram preocupações Sobre as mudanças climáticas, declarando um funcionário californiano: “Não acho que a ciência esteja ciente” do aquecimento global. “Ele vai começar mais frio, basta olhar.” Cinco anos mais velho e mais quente depois, Trump continua a ignorar dados científicos durante o desastre de Los Angeles, preferindo apontar o dedo para os esforços da Política da Água, Diversidade e Inclusão californiana, peixes no desaparecimento de peixes e seus oponentes políticos. Seu principal financiador, Elon Musk, também pesado Com opiniões totalmente não -científicas rejeitando o papel das mudanças climáticas.

Eles estão errados, e é nossa responsabilidade dizer que os cientistas dizem. Esses incêndios foram influenciados inequivocamente pelas mudanças climáticas de origem humana. As temperaturas globais aceleram; 2024 foi o ano mais quente da história registrada, e os 10 anos mais quentes ocorreram na última década, o que continua Uma tendência ao aquecimento que está acontecendo há um século. Eventos hidrológicos extremos, incluindo inundações e secas, estão acelerando e o sul da Califórnia é extremamente seco. Los Angeles não recebe praticamente nenhuma chuva há mais de 10 meses, com a altura da estação de chuva seca já gravada, secando solos e vegetação e abrindo o caminho para ventos extremos que intensificam e propagam incêndios.

A recusa em reconhecer o papel das mudanças climáticas deve parar. Isso dificulta os esforços para aliviar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões nocivas. Isso contribui para a falha em fortalecer nossa capacidade de se adaptar aos impactos que não podemos mais evitar. E isso piora consideravelmente os sofrimentos humanos causados ​​pela aceleração de desastres.

Sabemos o que está por vir, mas também sabemos o que fazer. Além de acelerar agressivamente a transição energética Ao afastar -se dos combustíveis fósseis, modificando o comportamento individual e reduzindo as emissões de carbono de outras fontes, devemos intensificar nossos esforços para fortalecer a resiliência diante de impactos inevitáveis.

Isso significa estratégias como Melhorar a resiliência do incêndio florestal com melhor gestão das reformas de terra e políticas, como Construindo com materiais e concepções resistentes ao fogoReduzir a vegetação em torno de casas e limitar o desenvolvimento em áreas de alto risco. As comunidades devem endurecer sistemas de água Modernizando a infraestrutura, diversificando o fornecimento de água e fortalecendo a luta contra incêndios. Propriedades costeiras em perigo A elevação do nível do mar e das tempestades intensificantes terão que ser protegidas, movidas ou abandonadas. Novas construções em áreas de risco devem ser interrompidas, apesar da pressão dos desenvolvedores imobiliários para construir nessas áreas, e qualquer reconstrução deve cumprir com padrões e concepções mais altos e mais seguros.

É hora de ouvir a ciência, parar de ouvir negacionistas e trabalhar para tornar nosso futuro distópico mais uma vez uma ficção.

