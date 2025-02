“ Lost City ” profundamente embaixo do oceano é diferente de tudo o que já vimos antes na terra

Perto do topo de uma montanha subaquática a oeste do Atlantic Middle Ridge, uma paisagem de torres desfiadas sobe da escuridão.

Suas paredes e colunas de carbonato cremoso aparecem à luz de um veículo remoto enviado para explorar.





Eles variam em altura de Pequenas pilhas do tamanho dos sapos para um grande monólito Em pé de 60 metros (quase 200 pés) de altura. É a cidade perdida.

Descoberto por cientistas em 2000, Mais de 700 metros (2.300 pés) abaixo da superfície, O campo hidrotérmico da cidade perdida é o ambiente de ventilação mais antigo conhecido no oceano. Nada mais como nunca foi encontrado.





Por pelo menos 120.000 anos e talvez mais, o manto criado nesta parte do mundo reagiu com água do mar com hidrogênio inchado, metano e outros gases dissolvidos no oceano.





Nas rachaduras e fendas dos campos do campo, os hidrocarbonetos alimentam novas comunidades microbianas, mesmo sem a presença de oxigênio.

Chamneys cuspindo gás tão quente quanto 40 ° C (104 ° F) Abrigue uma abundância de caracóis e crustáceos. Os maiores animais como caranguejos, camarões, ouriços e enguias são raros, mas sempre presentes.





Apesar da natureza extrema do meio ambiente, parece agrupar a vida, e os pesquisadores pensam que vale a pena nossa atenção e proteção.





Em 2024, os pesquisadores anunciaram uma recuperação recorde de Rock Mantle na forma de uma amostra básica de 1.268 metros de comprimento, foi escavada no campo hidrotérmico da cidade perdida. Esperávamos que o núcleo pudesse fornecer Prova crucial sobre o modo como a vida surgiu Na Terra, bilhões de anos atrás, sob condições mantidas em minerais.





Enquanto outros campos hidrotérmicos como esses provavelmente existem em outras partes dos oceanos do mundo, é o único a operar remotamente que os veículos foram capazes de encontrar até agora.





Os hidrocarbonetos produzidos pelas aberturas da cidade perdida não foram formados a partir de dióxido de carbono atmosférico ou sol, mas por reações químicas no fundo do fundo do mar.





Como os hidrocarbonetos são os elementos constituintes da vida, isso deixa a possibilidade de que a vida seja de um habitat como esse. E não apenas em nosso próprio planeta.





“Este é um exemplo de um tipo de ecossistema que pode ser ativo em Enladus ou Europa deste segundo”, o microbiologista William Brazelton disse Smithsonian Em 2018, referindo -se às luas de Saturno e Júpiter.





“E talvez Marte no passado.”





Ao contrário de aberturas vulcânicas subaquáticas chamadas fumantes negrosQue também foram nomeados como o primeiro habitat possível, o ecossistema da cidade perdida não depende do calor do magma.





Os fumantes negros produzem principalmente minerais ricos em ferro e enxofre, enquanto as chaminés da cidade perdida produzem Até 100 vezes Mais hidrogênio e metano.





As aberturas de calcita da cidade perdida também são muito, muito maiores que os fumantes negros, o que sugere que eles estão ativos há mais tempo.

O maior dos monólitos é chamado Poseidon, depois do deus grego do mar, e se estende a mais de 60 metros de altura.





Enquanto isso, a nordeste da torre é um penhasco com pequenas explosões de atividade. Pesquisadores da Universidade de Washington descrever Os aberturas aqui como “chorando” com líquido para produzir “aglomerados de crescimento de carbonato com várias persianas delicadas que se estendem para fora como os dedos das mãos tomadas”.





Infelizmente, os cientistas não são os únicos a sinalizar por esse terreno incomum.





Em 2018, foi anunciado que a Polônia tinha ganhou os direitos Para explorar o mar profundo em torno da cidade perdida. Embora não haja recursos valiosos para flertar no próprio campo térmico, a destruição do ambiente da cidade pode ter consequências imprevistas.





Todas as plumas ou descargas, desencadeadas pela mineração, poderiam facilmente lavar habitat notável, alertar os cientistas.





Alguns especialistas são, portanto, invocar A cidade perdida será listada como Patrimônio Mundial, para proteger a maravilha natural antes que seja tarde demais.





Por dezenas de milhares de anos, a cidade perdida foi um testemunho da força duradoura da vida.





Seria como nós arruiná -lo.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em agosto de 2022.