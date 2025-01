Lute logo onde quiser com os jogos da WWE e Netflix

A WWE desembarcou na Netflix em 6 de janeiro, e logo os assinantes da Netflix poderão lançar seus próprios cotovelos, varais e até o surpreendente Stone Stunner. A Netflix anunciou quinta -feira que trará os videogames do WWE 2K para dispositivos móveis neste outono exclusivamente nos jogos da Netflix.

A Netflix é praticamente sinônimo de filmes e programas de televisão, como Black Mirror e Stranger Things, mas a assinatura deles também dá acesso a jogos móveis que você pode jogar em seu dispositivo iOS ou Android. Se você se inscrever Netflix (que começa US $ 7 por mês), você pode jogar esses jogos e muito mais sem anúncios ou compras no aplicativo sem cobrança adicional.

Veja isso: WWE 2K chegará aos jogos da Netflix no final deste ano 00:33

A Netflix também anunciou que está transformando sua série Ginny e Geórgia e Magnolias doces Na série Netflix Stories.

Os jogos do Netflix Stories levam programas populares na plataforma de transmissão, como muito quente para dirigir, e colocam você no meio da ação. Esses jogos são baseados em séries de realidade popular, bem como em outros programas conhecidos na plataforma, como Emily em Paris.

O serpentador também disse que planeja expandir algumas de suas outras histórias populares da Netflix. A empresa disse que os jogos para ambos O amor é cego e Bancos externos Cada um receberá novas histórias originais no final deste ano.

A adição de jogos da WWE 2K trará jogos mais importantes para dispositivos móveis através de jogos da Netflix. A empresa lançou o Squid Game: Unleashed, com base no programa popular de mesmo nome, em dezembro, e adicionou três entradas da Grand Theft Auto Series à sua biblioteca de jogos móveis em 2023.

É assim que você pode acessar os jogos na biblioteca Netflix

O acesso a jogos da Netflix em dispositivos iOS e Android é um pouco diferente. Aqui mostramos como fazer isso no iOS.

1. Faça o download do aplicativo Netflix no seu dispositivo iPhone, iPad ou Android.

2. Abra o aplicativo Netflix.

3. Toque no seu perfil e faça login na sua conta.

4. Toque em casa na parte inferior da tela.

5. Mova -se pela sua página inicial até ver o Jogos para celular carrossel.

6. Aproveite um jogo para obter mais informações sobre isso.

7. Tocar Obtenha o jogo Para baixar um jogo que lhe interessa.

Aqui mostramos como acessar os jogos da Netflix no Android.

1. Faça o download do aplicativo Netflix no seu dispositivo iPhone, iPad ou Android.

2. Abra o aplicativo Netflix.

3. Toque no seu perfil e faça login na sua conta.

4. Tocar Jogos na parte inferior da sua tela.

5. Aproveite um jogo para obter mais informações sobre isso.

6. Tocar Obtenha o jogo Para baixar um jogo que lhe interessa.

Você também pode procurar jogos no aplicativo Netflix jogando a lupa no canto superior direito do aplicativo e inserindo o nome do jogo.

Depois de aproveitar o Get Game, uma janela emergente da App Store da Apple ou do Google Play Store abrirá, perguntando se você deseja baixar o jogo. Depois de confirmar essa ação, o jogo será baixado para o seu dispositivo, como outros aplicativos.

Para obter mais informações sobre os jogos da Netflix, aqui estão outros jogos que você pode jogar através do serviço. Você também pode ver novos títulos no Game Pass, PlayStation Plus e Apple Arcade.