Maior iceberg do mundo se aproxima de colisão com ilhas remotas

O maior iceberg do mundo parece prestes a colidir com um grupo de ilhas isoladas no Atlântico Sul, colocando em risco a segurança da vida selvagem numa região conhecida pela sua rica biodiversidade que supera até mesmo o de Galápagos.





Atualmente a cerca de 280 quilómetros de distância, o imenso iceberg, A23apoderia falhar Geórgia do Sul e ilhas vizinhase o seu encalhe corre o risco de pôr em perigo milhões de pinguins, focas e espécies marinhas raras que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra.





“Os icebergs são inerentemente perigosos. Eu ficaria extremamente feliz se os ignorássemos completamente”, disse Simon Wallace, capitão do navio do governo da Geórgia do Sul. Faros, disse Notícias da BBC.

Esta não é a primeira vez que um iceberg gigante põe em perigo a vida de animais na região. Depois de dividir em doisparte de um iceberg conhecido como A38-B encalhou na costa da Geórgia do Sul durante meses em 2004, bloqueando o acesso de pinguins e focas às áreas de alimentação.





Com uma área duas vezes maior que essa Grande Londres, A23a pariu de Plataforma de gelo Filchner-Ronne em 1986.





As suas primeiras décadas de liberdade foram decepcionantes, ancoradas no fundo do mar até que o derretimento gradual lhe permitiu começar a aproximar-se do Oceano Antártico em 2020, separando-se em 2023, apenas para se ver preso por um vórtice de água em turbilhão no ano passado.





O Leviatã congelado sobrevoou os mares antárticos novamente em dezembro, depois de passar os meses anteriores circulando.

Esses vórtices oceânicos específicos são conhecidos como Colunas Taylorcausado pela presença de montanhas subaquáticas. As correntes de circulação resultantes podem dificultar a libertação dos icebergs, mas foi exatamente isso que o A23a de um bilião de toneladas fez, e os cientistas continuam a monitorizá-lo de perto.





Sabemos que os icebergs podem fazer uma enorme diferença nos níveis de carbono e nutrientes na água à medida que derretem, o que, por sua vez, afecta as cadeias alimentares e a vida aquática sob as ondas.





Incluindo mais de três décadas de enraizamento no Mar de WeddellPreso pelo seu próprio tamanho e peso no fundo do oceano, o progresso interrompido da A23a retardou significativamente o seu derretimento.





Cientistas da BAS no navio de pesquisa Sir David Attenborough foram capazes olhe mais perto do que o normal na A23a depois de retornar ao movimento em 2023, e coletou amostras para estudar o impacto da água do degelo nos ecossistemas.

“Estamos curiosos para ver se seguirá o mesmo caminho que outros grandes icebergs que se desprenderam da Antártida”, acrescentou. disse oceanógrafo Andrew Meijers, do British Antarctic Survey (BAS), em dezembro. “E o mais importante, que impacto isso terá no ecossistema local.”





A equipe do BAS prevê que ventos e correntes levarão o A23a para o Oceano Antártico à medida que segue o Corrente Circumpolar Antárticaaproximando-o de uma área conhecida como ‘beco do iceberg‘.

“A Geórgia do Sul está num beco de icebergues, por isso devemos esperar impactos tanto na pesca como na vida selvagem”, disse o ecologista marinho Mark Belchier. disse Notícias da BBC.



Dada a escala da A23a, é difícil prever quais seriam as consequências do seu derretimento quando atingir águas mais quentes – mas pesquisa anterior mostraram que um aumento no ferro devido ao derretimento das geleiras pode aumentar os níveis de fitoplâncton, por exemplo, capturando algum CO 2 da atmosfera.





“Sabemos que estes icebergs gigantes podem fornecer nutrientes às águas por onde passam, criando ecossistemas prósperos em áreas que de outra forma seriam menos produtivas”, explicar A biogeoquímica da BAS Laura Taylor, que está estudando amostras coletadas em 2023.





“O que não sabemos é que diferença certos icebergs, seu tamanho e suas origens fazem nesse processo.”

Este artigo foi atualizado de uma versão anterior publicada em dezembro de 2024.