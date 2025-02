Um mandíbula fossilizado foi encontrado na África do Sul, foi classificado como um parente humano anteriormente não identificado. O ideal, estimado em 1,4 milhão de anos, foi atribuído ao tipo de paranethropus conhecido por uma estrutura odontológica adequada. Ao contrário de seus colegas robustos, nas espécies recentemente identificadas exibem uma mandíbula e dentes menores, sugerindo diferenças alimentares. Indique que os achados indicam que várias espécies de hominina coexistiram na África Austral durante o tempo, aumentando o abraço da evolução humana.

Descobertas de pesquisa

De acordo com estudar Publicado no Journal of Human Evolution, fóssil, a mandíbula, catalogada para SK 15, Erepts em 1949 para Swartkrans, o conhecido sítio paleoantropológico na África do Sul. O primeiro classificado como Teelanthropus capensis e, depois de substituir uma pessoa, uma análise recente está desafiando essa categoria. Clement Zanolli, um paleoatropólogo da Universidade de Bordeaux, anunciado A Live Science possui imagens avançadas de 10 raios para criar exemplos 3D virtuais de espécime. Estruturas dentárias internas e externas examinadas, revelando o SK 15 não está alinhado com uma pessoa específica. As toupeiras foram encontradas mais longas e retangulares, pois geralmente parecem ser um maxilar ou mais fino do que o esperado. Esses personagens são liderados por pesquisadores a identificar qual é uma espécie distinta dentro da raça de Paranethropus, chamada Paranethropus capensis.

Envolvimento da descoberta

Para encontrar as descobertas, Paranethropus capensis, o lado de Paranethropus robusta cerca de 1,4 milhão de anos. Variações na mandíbula e uma estrutura dentária para sugerir diferentes hábitos alimentares com gramas de fortes provavelmente confiando em uma dieta especializada em suas grandes refeições com P. capensis gastaram fontes tardias.

Zanolli observou que o registro fóssil na África permanece imperfeito, deixando em aberto a questão de saber se P. capensis persiste além de seu próprio prazo certificado. A capacidade de ser adicional na aliança em uma pessoa em uma linhagem de hominina é ilustrada, sublinhando o trabalho, mas escavação e estudo no país.