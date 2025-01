Manhã ao ar no universo poderia ser criado, o modo de vida pavimentou 100 milhões de anos depois do Big Bang

Novas pesquisas sugerem supernovas, da morte explosiva das primeiras estrelas do mundo, quantidades imitadas criadas pelo poder, talvez como a existência da vida a princípio do que a cem milhas após o Big Bang. Esses achados, estrelam -se enormes, mostrando a água que formam as nuvens espessas hidrogênio e oxigênio, deixando as estrelas das explosões, perguntas sobre os poderes da formação da galáxia da galáxia.

A formação de água nas primeiras estrelas

De acordo com Estudo enviado para Arxiv em 9 de janeiroSimulações nas estrelas são lançadas pela primeira vez, as estrelas de 3 estrelas, os caroços ao redor do sol, 200 valorizaram.

Os pesquisadores significaram o material espesso da supernovas Expulisse, condições adequadas para moléculas de água formadas, com as concentrações do leme a 30 vezes maiores do que as que nas nuvens de gases na galáxia coletam.

Conforme relatado pela ciência ao vivoO estudo observou esse processo de água como um elemento notável das primeiras galáxias a introduzir a base do poder da evolução do desenvolvimento. No entanto, as estrelas das antigas estrelas permanecem ausentes, desafiador para encontrar sua descoberta ou os efeitos de latias entendem.

Desafios para C. teorias

Essas opiniões desafia longas horas como a água no universo é acumulada. Desde que se acredite amplamente que a água nos bilhões de anos por passo classificando a composição de hidrogênio e oxigênio dos processos de estrelas que se formam, a nova pesquisa da água denota muito antes.

As perguntas sobre a causa da água que funcionam no universo do inferior parecem ser as opiniões, elas são levantadas. As hipóteses anteriores, como a “secagem” cósmica propostas, embora as causas definitivas sejam encontradas. A pesquisa sabia que o ioneiro e outros processos dos astrophísicos podem ser dissolvidos moléculas aquáticas desta vez.

Enquanto a água crítica para a vida na Terra, os pesquisadores enfatizaram a presença no mundo, não necessariamente demonstram a probabilidade de vida extraterestre. Além disso, esperando estudos e observações, como essa teoria da validade de suas implicações na evolução cósmica do entendimento claramente.