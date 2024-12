Manhã ou Tarde: Descubra o melhor horário do dia para se exercitar de acordo com seu estilo de vida

O CDC recomenda que os adultos realizem atividade aeróbica de intensidade moderada por 150 minutos por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. isso pode tem muitos benefíciosincluindo apoiar a sua saúde cardiovascular, reduzir o risco de doenças infecciosas e fortalecer os ossos. Mas quando é o melhor momento para fazer este exercício? Alguns gostam de começar a manhã com exercícios, enquanto outros preferem atividades físicas à noite, depois do trabalho. Um é melhor que o outro?

Algumas pesquisas mostraram que praticar exercícios em horários específicos pode afetar o resultado do treino de diferentes maneiras. Abaixo você encontrará um guia sobre o que a pesquisa sugere sobre a hora do dia em que você se exercita.

A melhor hora do dia para se exercitar é quando você consegue fazê-lo de forma consistente. imagens falsas

A melhor hora para se exercitar é sempre que puder.

Vamos esclarecer isso primeiro: o melhor momento para fazer exercícios é sempre que puder. Infelizmente, nem todos nós temos horários que permitem um treino de 90 minutos, smoothies de colágeno verde e uma sessão de Theragun de 20 minutos.

Se o seu único horário do dia para se exercitar for antes do trabalho, a manhã é melhor. Se você reservar atividade física para noites agitadas, há uma boa chance de nunca fazê-la.

Da mesma forma, se você só consegue fazer 20 minutos de exercícios por dia antes de dormir, esse é o melhor momento para se exercitar.

Quero acrescentar uma observação sobre consistência: o melhor momento para fazer exercícios é sempre que puder, mas o absolutamente melhor A hora do dia para fazer exercícios é aquela que você pode seguir por dias, semanas e meses.

Por exemplo, se você é a pessoa que tem apenas 20 minutos por noite, mas continua ignorando-os, pergunte-se se há uma maneira de encaixá-los em sua manhã. Talvez você vá dormir 20 minutos mais cedo e acorde 20 minutos mais cedo; agora você ainda está fazendo seus 20 minutos de exercício; Sua agenda mudou um pouco.

Ele fato da questão é que as pessoas que se exercitam de forma consistente alcançam melhores resultados em termos de perda de peso e condicionamento físico a longo prazo. A pesquisa também sugere que Seu corpo pode se adaptar a horários regulares de treinamento.então, se você se exercita todas as manhãs, provavelmente ficará muito melhor com os exercícios matinais, e o mesmo vale para os treinos noturnos.

Dito isto, os treinos matinais e noturnos têm seus prós e contras, conforme comprovado por décadas de pesquisas científicas. Vamos analisar.

Benefícios de fazer exercícios pela manhã

Os treinos matinais realmente têm uma vantagem, de acordo com vários estudos de pesquisa, e oferecem uma lista de benefícios que podem até convencer alguns noctívagos a entrar em forma pela manhã.

Pode ajudá-lo a estabelecer uma rotina de exercícios: Pessoas que se exercitam pela manhã tendem a ser mais consistentes simplesmente porque os treinos matinais deixam menos espaço para desculpas. Se você se exercita logo pela manhã, não pode pular à noite porque as tarefas se acumulam.

Você pode melhorar seu ciclo de sono: Acordar cedo pode ser difícil no início, mas pesquisas sugerem que um O hábito de exercícios matinais pode alterar seu ritmo circadiano. para que seu corpo fique naturalmente mais alerta pela manhã e mais cansado à noite, para que você adormeça mais cedo e possa se exercitar novamente pela manhã. Os exercícios matinais também parecem estimular mais o sono profundo do que os exercícios noturnos. de acordo com algumas pesquisas. Além disso, o sono ajuda a facilitar o crescimento muscular, então você poderá até ver mais ganhos de força se o seu ritmo circadiano e o ciclo do sono melhorarem.

Você poderia queimar mais gordura: Foi demonstrado que praticar exercícios com o estômago vazio (em “estado de jejum”) queimar mais gordura do que fazer exercícios após uma refeição (no “estado energizado”). Isso acontece porque seu corpo deve usar os estoques de gordura que já existem para alimentar o exercício, em vez de usar os alimentos que você acabou de comer como combustível. Outras investigações Também mostra que a “queima” dura mais quando você se exercita pela manhã, o que pode ajudar a perder peso com o tempo.

Isso pode torná-lo mais produtivo: A pesquisa descobriu que fazer exercícios pela manhã tem um efeito benéfico nos níveis de energia, estado de alerta, concentração e tomada de decisões, o que pode traduzir-se num dia de trabalho mais produtivo.

Você pode melhorar seu humor ao longo do dia: Os treinos matinais são uma ótima maneira de começar cada dia com uma nota alta – as endorfinas ou “produtos químicos da felicidade” que seu corpo produz em resposta ao exercício podem manter seu humor elevado por muito tempo após o treino de uma hora. A sensação de realização que você obtém após concluir um treino também pode prepará-lo para um dia otimista.

Desvantagens dos treinos matinais

Embora o hábito de fazer exercícios matinais possa ser uma parte poderosa de um estilo de vida saudável, praticar exercícios logo pela manhã também tem suas desvantagens. Quando você se exercita logo pela manhã, algumas coisas podem tornar seu treino um pouco instável.

Você pode estar com pouco combustível: Se você não comeu o suficiente na noite anterior, poderá acabar lutando contra a fome no meio do treino. Se você acorda com fome na maioria dos dias, experimente comer um jantar maior ou um lanche pequeno e rico em proteínas antes de dormir. Você também pode comer um pequeno lanche rico em carboidratos antes do treino matinal, como uma banana, para ajudar a evitar a fome e a fadiga relacionada à fome.

Você pode interromper o sono profundo: Dependendo do seu ciclo de sono, um alarme matinal pode afetar o sono profundo. Isto pode causar inércia do sono (uma sensação de tonto por um tempo depois de acordar), bem como fadiga crônica se ocorrer com frequência.

O desempenho físico não está no auge: A maioria das pessoas não sai da cama sentindo-se ágil e animada. Você pode sentir rigidez nas articulações e inflexibilidade temporária. Você deve relaxar enquanto se aquece, mas estudos realmente mostram que certos marcadores de força, incluindo potência máxima, são mais elevados à noite.

Demora mais para aquecer: Falando em aquecimentos, há um motivo importante pelo qual você pode não se sentir tão forte ou poderoso durante os treinos matinais: A temperatura corporal central está mais baixa. Isto torna o aquecimento crucial para os treinos matinais: iniciar o exercício, em vez de lentamente, pode causar lesões. Isso é verdade o tempo todo, mas especialmente quando seu corpo está mais frio.Sua frequência cardíaca também é mais lenta pela manhã (é o melhor momento para encontrar sua verdadeira frequência cardíaca em repouso), o que também contribui para a necessidade de um aquecimento mais longo.

Benefícios dos treinos à tarde e à noite.

Invejo quem consegue se exercitar entre 12h e 16h. Esse seria o horário ideal para me exercitar se eu pudesse fazê-lo de forma consistente. Sinto-me mais preparado para fazer exercício à tarde: mais flexível, mais móvel e com mais energia física. Também me sinto mais forte e mais rápido.

Para mim, esses sentimentos diminuem por volta das 17h, mas discordo. A maioria das pessoas experimenta essas adaptações fisiológicas ao longo do dia, tornando a tarde e a noite os melhores horários para se exercitar por vários motivos.

Seu desempenho físico pode melhorar: A pesquisa mostra que a maioria das pessoas funciona melhor, fisicamente falando, no final do dia. Força muscular, flexibilidade, potência e resistência. Todos são melhores à tarde do que de manhã.. Além disso, pessoas que se exercitam à noite levar até 20% mais tempo para chegar ao ponto de exaustão.

Seu corpo aquece à medida que o dia avança: de você a temperatura central é mais quente No final do dia, muitas pessoas conseguem acelerar o ritmo nos treinos da tarde e da noite. Você ainda precisa se lembrar de se aquecer.

Os hormônios estão do seu lado: A testosterona é importante para a construção muscular em homens e mulheres e em seu corpo. poderia produzir mais durante os treinos da tarde do que nos treinos matinaisresultando em maior força e ganhos musculares.

O exercício noturno pode aliviar o estresse: O exercício é sempre uma boa maneira de aliviar o estresse, mas exercitar-se à noite pode realmente ajudá-lo a desabafar. Ele onda de endorfinas que você ingere durante e após o exercício pode ser uma bebida doce para ajudá-lo a relaxar antes de dormir.

Pode ajudar a substituir maus hábitos: Se você tem alguns hábitos noturnos que deseja substituir (como lanchar, beber, fumar ou assistir muita TV), deixe que os exercícios entrem e tomem o seu lugar. Depois de começar a praticar exercícios noturnos, você poderá se surpreender ao descobrir que nem sente falta dos velhos hábitos.

Desvantagens dos treinos vespertinos e noturnos

Os benefícios acima dos treinos à tarde e à noite podem automaticamente tentá-lo a designar a última parte do dia para exercícios, mas você também deve considerar algumas desvantagens potenciais.

Pode interferir no sono: A afirmação generalizada de que o exercício noturno prejudica o sono é um mito. Isto não é verdade para todos: os cientistas descobriram que Praticar exercícios à noite pode não afetar o sono.e alguns podem até dormir melhor à noite, mas algumas pessoas podem sentir nervosismo se fizerem exercícios muito perto da hora de dormir. Esse geralmente só se aplica a exercícios intensoscomo CrossFit ou HIIT, pois ioga, alongamento e outros exercícios suaves podem melhorar seu sono quando feitos antes de dormir.

Pode causar problemas de consistência: Se você é como muitas pessoas, fazer exercícios à noite pode não funcionar para você simplesmente porque está muito cansado após um longo dia. Os treinos noturnos podem interferir nas responsabilidades diárias, especialmente se as coisas tendem a se acumular durante o dia. Se isso lhe parece familiar, tente mudar sua rotina diária para incluir um breve treino matinal.