Maquete do Nintendo Switch 2 revelada pelo fabricante de acessórios

Um fabricante terceirizado de acessórios para jogos criou uma maquete do próximo console de videogame da Nintendo, o Switch 2, e mostra recursos que a Nintendo ainda não anunciou, incluindo um sensor óptico e um novo botão de controle.

Genkiuma marca de hardware com sede nos EUA de propriedade da Human Things, é exibindo produtos na CES 2025 em Las Vegas. Publicou em seu site um vídeo de uma suposta réplica de um Switch 2 para o qual fabricará acessórios. Genki diz que a Nintendo lançará sua continuação do popular console portátil Switch em abril e que seus novos controladores Joy-Con terão vários novos recursos.

Nem Genki nem a Nintendo of America responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Outra visão da maquete do Switch de Genki. Captura de tela do Genki/CNET

Nele vídeoGenki diz que a maquete é baseada em um console Switch 2 ao qual ele teve acesso e incluiu um formulário de inscrição em seu site para que os clientes obtenham mais informações assim que for lançado.

Entre esses recursos estão um conjunto de ímãs para fixar na tela do console em vez de deslizar para dentro, um sensor óptico que pode permitir que o controlador funcione como um mouse e um Botão C Isto também foi detectado em outros produtos de terceiros que serão lançados em breve. A Nintendo ainda não anunciou oficialmente o novo console ou os novos recursos de controle que ele incluiria.

Aqui está o número 2 e um logotipo que se parece com Switch Joy-Cons. Captura de tela do Genki/CNET

As especulações sobre o próximo console da Nintendo têm sido desenfreadas há vários anos. As novas informações do controlador levaram a sugestões de que o sensor óptico do suposto novo Joy-Con poderia ser usado em jogos como um mouse de computador, um recurso que criador de jogos usado na época do Super Nintendo. Quanto ao Botão C, pode significar “câmera” ou “bate-papo” ou simplesmente ser uma letra aleatória atribuída a outra função do console.