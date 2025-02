Marses incrivelmente poderosas que sacode violentamente o planeta vermelho nem sempre começam sob a superfície, de acordo com a pesquisa.

Um novo estudo usando inteligência artificial para analisar dados sísmicos revela quanto os exercícios servem de forma forte e profundamente ao redor do interior do planeta vermelho – uma descoberta que tem implicações para nossa compreensão do núcleo marciano pegajoso e como mundos como Terra, março e a forma de Vênus.





A pesquisa também mostra que muitas outras rochas são batidas em Marte do que pensávamos anteriormente, o que muda a maneira como temos que pensar no que Marte tem, que acontece sob sua superfície empoeirada.





“Nossas observações mostram que alguns dos skittles gravados são de fato causados ​​por impactos climáticos e não por uma atividade tectônica”, ” Explica o cientista planetário Valentin Bickel da Universidade de Berna na Suíça.





“Isso tem implicações em grande escala para estimativas da frequência de quilha e nossa compreensão da dinâmica da superfície marciana em geral”.

Embora Marte seja o segundo planeta mais estudado no sistema solar (após a Terra), existe tal Não conhecemos sua dinâmica, sua história e sua evolução. Nossos dados são limitados ao que podemos sentir de longe, depois de enviar milhões de quilômetros pelo sistema solar para irradiar dados em casa.





Uma dessas máquinas era o Mars Insight Lander, uma estação de sismômetro ativo entre 2018 e 2022, projetada para detectar a atividade que rumba sob a superfície marciana. Os cientistas pensaram que Marte estava bem próximo da morte geológica, então imagine sua surpresa quando o Insight detectou mais de 1.300 terremotos quando foi implantado.





Os terremotos em Marte podem começar do interior do planeta, da atividade geológica ou magmática, ou ocorrer após o impacto de uma rocha espacial recebida. Os cientistas conseguiram vincular os tremores detectados pelo Insight com crateras frescas.





Bickel e seus colegas usaram um algoritmo de aprendizado automático para procurar crateras de impacto que apareceram recentemente durante o mandato do Insight. Eles examinaram as imagens da superfície de março na época, coletadas durante as observações em andamento pelo instrumento da hrrise no Orbiter de reconhecimento Marte.

Eles então referenciaram as 123 novas crateras que encontraram com as gravações sísmicas do Insight e tentaram encontrar partidas no espaço e no tempo. Eles foram capazes de correlacionar 49 eventos sísmicos pelo menos um evento de impacto cada.





“Nossos dados mostram que mais impactos ocorrem em Marte do que o que foi determinado em estudos anteriores usando imagens orbitais”, ” Bickel diz.





De fato, a nova taxa estimada de impactos significativos em Marte é de 1,6 a 2,5 vezes maior que as estimativas anteriores. Marte, com sua atmosfera tênue, dá um olhar absoluto.





Em um segundo, um documento complementar, os pesquisadores aumentaram um dos impactos, uma cratera de impacto de 21,5 metros (70,5 pés) perto de Cerberus Fossae, uma região de natureza vulcânica jovem com uma atividade sísmica. A equipe conseguiu conectar essa cratera a um marsquake de alta frequência específico – o que significa que os cientistas podem precisar repensar sua interpretação anterior de Cerberus Fossae.





“Pensamos que Cerberus Fossae havia produzido muitos sinais sísmicos de alta frequência associados aos terremotos gerados internamente, mas isso sugere que parte da atividade não vem dela e poderia de fato vir dos impactos para o local”, ” explica o cientista planetário Constantinos Charalambous do Colégio Imperial de Londres.

Os pesquisadores também estudaram os dados do terremoto coletados pelo Insight para saber mais sobre como os impactos afetam o MARS. Sua análise mostrou que as ondas sísmicas geradas pelo impacto não eram limitadas, como essa, de acordo com a camada externa de Marte, a crosta planetária. Em vez disso, eles foram capazes de entrar e abaixo do manto por meio de uma “estrada sísmica”, alcançando regiões mais distantes do planeta.





Novamente, sugere que repensar está em ordem. A maneira pela qual as ondas sísmicas se propagam através de um corpo pode ser usada para mapear as diferentes densidades dos materiais que cruzam. A mal -intencionado que a propagação sísmica significa que o interior de Marte provavelmente estava errado.





“Esses resultados questionam as hipóteses anteriores sobre a disseminação de ondas sísmicas e sugerem que muitas mães registradas estavam de fato mais longe do insight de Marte Lander do que antes”, ” Charalambous diz.





“Além de mover os epicentedores de uma variedade de terremotos, isso também significa que o modelo estrutural interno de março deve ser revisado”.

Os dois artigos foram publicados em Cartas de pesquisa geofísica. Eles podem ser encontrados aqui E aqui.