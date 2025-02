Maruti prioriza o desenvolvimento de infraestrutura nas próximas vendas de veículos elétricos na Índia

Maruti é inserido para segmento elétrico na Índia com a introdução do carro elétrico na E-Vitara. Como a maior empresa de vendas de carros da região, o Maruti não pode ser adiado o lançamento de um carro elétrico em comparação com seus concorrentes, mas a empresa acredita que na E-Vitara será o jogo. O preço da E-Vitara, D. Panerjee, Serviços Executivos Sênior, Marketing e Vendas, Maruti Suzuki India Press, o Gadgets 360 é embora o carro elétrico seja introduzido em 2025, que, embora o carro elétrico tenha sido introduzido em 2025, que será ser introduzido em 2025 “O valor de 2025 valerá” Vale a pena esperar em 2025, valer “em parcelas como se em 2022 para os clientes. Liguei para o E-Vitara “Worth Plot”.

O E-Vitara marca o início da nova cabeça e futebol muito comprometido com a criação de veículos elétricos adaptados em clientes indianos. Além disso, o Maruti sem pressa em vender veículos elétricos na Índia. A empresa está originalmente focada no fortalecimento da infraestrutura de acordo com um legado, após o qual os veículos serão vendidos automaticamente. A empresa está trabalhando ativamente para construir um ecossistema abrangente que suporta a adoção de veículos elétricos e realiza experiência de evidência perfeita. Abaixo estão selecionados da conversa com ele.

P: Maruti lançou seu primeiro carro elétrico, de Vitara, na Índia. A empresa o construiu em uma plataforma elétrica solar. Você faz essa diferença?

Este é o primeiro veículo elétrico introduzido por um Maruti Suzuki constante e construído em uma plataforma Pure EV (caracteres SUV). Atualmente, muitos produtos no mercado haviam grávida de retofitos nas plataformas de gelo existentes, mas este veículo foi projetado especificamente para a energia elétrica. Ele estará disponível em qualquer outro formato técnico para o gelo.

Se você olhar para o chassi eletrônico e tiver uma distância entre eixos de 2700 mm. Fundamentalmente, você notará que muitas empresas oferecem o banco de trás reclinado, mas enquanto uma base de whean, você pode realmente deslizar no banco de trás.

Um dos principais benefícios de uma distância entre eixos mais longa aumentou o espaço. Isso é estendido uma distância entre eixos, o banco traseiro pode ser ajustado para frente ou para trás, proporcionando uma quantidade significativa da distância para trás. Parece estar confortável como estar em casa. Outro benefício importante desta plataforma Pure EV é o foco na saúde. A bateria é totalmente encapsulada no equipamento de aço ou dispositivo. Testamos essa bateria sob várias condições, incluindo testes de impacto, testes de incêndio e testes de água e todas as cores voadoras. Esta é a utilidade de uma plataforma Pure EV.

P: O que o Maruti Incorporated IA em veículo elétrico em E-Vitara? O que a empresa está criando um ecossistema?

Estamos equipados com o primeiro carro elétrico em E-Vitara, com o ADAS Nível 2, um sistema muito avançado. Incorporamos todos os recursos que aprimoram a experiência de condução na IA. O ADAS Nível 2 pode melhorar a segurança e a eficiência da direção e também pode proporcionar conforto aos clientes

Acreditamos que o lançamento de um produto não é suficiente, o que é essencial para criar um ecossistema completo em torno dele. Atuamos como em carros elétricos. Para conectar nossos clientes a ser lançado, à minha “campanha. Esta campanha inclui duas estratégias principais.

A campanha tende a integrar veículos elétricos (MBS) ao sistema de suporte robusto, incluindo tecnologia avançada e infraestrutura abrangente de carregamento. Se você olhar atentamente para esta campanha, temos duas mensagens -chave em dois de nós. Primeiro, a pequena maneira do primeiro SUV elétrico da empresa na Índia. Great Out “significa que a sociedade é colocada com base no ecossistema elétrico que garante em transição perfeita para o Citus para os consumidores.

P: Na Índia, as pessoas ainda veem carros elétricos em veículos secundários. Então, como você pode mudar essa percepção entre os clientes?

Sim, você é o direito da Índia atualmente está vendo carros elétricos como veículos secundários. Nosso acabamento é mudar essa tendência. Para conseguir isso preparando todo o ecossistema, entre a infraestrutura de cobrança. Por exemplo, a penetração de massa foi de 2,4 % no último ano civil, em comparação com 2,3 % no ano anterior. Apesar de várias empresas introduzir carros elétricos e correções de preços, a penetração aumenta significativamente. O sistema principal está no sistema atual, dois carros diferentes não precisam passar entre as viagens da cidade e da cidade. Como agora, os carros elétricos não são práticos para ambos e dentro da cidade.

O ecossistema que desenvolvemos tende a carros elétricos no primeiro veículo. Agora, muitos usuários de carros elétricos têm saído, como o medo de carros ficando sem carga em longas viagens, o que vale a pena conceder à infraestrutura atual. Primeiro antes de fortalecer a infraestrutura de carregamento. Nossa campanha “Out To Me” é um grau, pelo objetivo de expandir para o ecossistema de cobrança em todo o país. Por Maruti Suzuki Electric EcoSystem, estamos trabalhando na expansão da infraestrutura de cobrança nos 100 principais estados da Índia. O sistema está escolhendo 100 cidades para 97% das vendas de carros elétricos na Índia atualmente nessas cidades.

Além disso, estamos nos concentrando em fornecer serviços pós-venda e instalações de cobranças de emergência em 1.000 cidades. Para os clientes que desejam usar seus veículos para áreas remotas ou precisam de ajuda em movimento, lançamos 300 ministério nas rodas, que estarão disponíveis para ajudá -los em uma chamada. Isso significa que o objetivo é aumentar a confiança das pessoas em carros elétricos, garantindo e não enfrentar perguntas de cobrança. Apesar disso, se o cliente de VE fizer os problemas de carregamento durante longas viagens, e oferecemos um modelo de parto. Fornecemos veículos no basquete no basquete para avaliar e, se precisarem viajar espaços longos, podem optar por camadas no veículo de gelo conosco. Isso significa que a confiança para vomitar. Isso ajudará a tornar o veículo principal de carros elétricos para os consumidores indianos.

P: É Maruti Suzuki, a maior empresa de vendas de carros do país, atrasada para entrar no segmento de carros elétricos em comparação com os concorrentes?

Quando Maruti entrou na Índia por 40 anos, focamos no serviço de infraestrutura e pós-venda antes do carro. Mesmo de volta, pessoas de muitos cuidados. Introduzimos os dispositivos Radicia, chassi na época em que os carros foram introduzidos na Índia. Aproximando -se completamente diferente. Da mesma forma, Maruti pretende repetir a história no segmento elétrico. Antes de criar a infraestrutura primeiro. Não precisamos nos apressar para vender carros elétricos na Índia. Nosso objetivo é, a princípio, incutir confiança entre as pessoas, e não me arrependo de comprar um carro elétrico. Depois que os clientes experimentam um bom trabalho e constroem confiança, carros e começam a vender automaticamente.

P: Que função você vê Maruti jogando na transição da Índia para a mobilidade elétrica nos próximos 5 a 10 anos?

2030-31 Olhando para nós, nossas estimativas sugerem que a energia atingirá 6 milhões de veículos da época com veículos elétricos (VEs) que representam cerca de 1 milhão desse total. Nesse ponto, os carros híbridos também estarão disponíveis no mercado, os veículos do mecanismo de combustão interna (ICE) e as opções de GNL. Além disso, para ver vários carros repetidos-fósseis de combustível, incluindo veículos flexionados e potencialmente movidos a hidrogênio. Para energizar a energia alta, acreditamos que é essencial oferecer todas essas opções para Lorem, permitindo que eles até o final da escolha da compra. Nosso objetivo de fornecer diferentes gama de tecnologias para atender a várias necessidades e preferências de nossos clientes.

P: Quais planos futuros de Maruti após o lançamento do E-Vitara? Podemos esperar ver as lojas EVOT especiais em carros elétricos?

Lançamos nosso primeiro carro elétrico na Índia com E-Vitara. Planejamos introduzir cinco carros elétricos em 20220, com o primeiro da E-Vitara. Acreditamos em oferecer todas as tecnologias ao cliente, seja gelo, elétrico, híbrido ou semi-híbrido. Tecnologias sob o teto do objetivo a fornecer, permitindo que o cliente escolha o que deseja comprar.