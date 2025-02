Meditação e atenção plena podem ter um lado sombrio de que não estamos falando

Como a atenção plena é algo que você pode praticar em casa de graça, geralmente parece o tônico perfeito para problemas de estresse e saúde mental.

A atenção plena é um tipo de meditação budista na qual você se concentra na consciência do que sente, pensa e sente no momento presente.





A primeira prova registrada disso, encontrada na Índia, tem mais de 1.500 anos. A escrita da meditação dhartrāta, escrita por uma comunidade de budistas, descreve várias práticas e inclui relacionamentos de Sintomas de depressão e ansiedade que pode ocorrer após a meditação.





Também detalha as anomalias cognitivas associadas a episódios de psicose, dissociação e despersonalização (quando as pessoas sentem que o mundo é “irreal”).





Nos últimos oito anos, houve um aumento na pesquisa científica nessa área. Esses estudos mostram que os efeitos nocivos não são incomuns.





UM 2022 EstudoO uso de uma amostra de 953 pessoas nos Estados Unidos que se juntaram regularmente, mostrou que mais de 10% dos participantes sofreram efeitos adversos que tiveram um impacto negativo significativo em suas vidas diárias e duraram pelo menos um mês.





De acordo com um Exame com mais de 40 anos Pesquisas publicadas em 2020, os efeitos colaterais mais comuns são ansiedade e depressão. Estes são seguidos por sintomas psicóticos ou ilusórios, dissociação ou despersonalização e medo ou terror.

Pesquisas também revelaram que efeitos prejudiciais pode acontecer com pessoas sem problemas anteriores de saúde mental, para aqueles que só tiveram Exposição moderada para meditar e eles podem levar a sintomas sustentáveis.





O mundo ocidental também teve evidências desses efeitos negativos há muito tempo.





Em 1976, Arnold Lazarus, uma figura-chave no movimento científico cognitivo-comportamental, disse que a meditação, quando usada sem discriminação, poderia induzir “Problemas psiquiátricos graves, como depressão, agitação e até descompensação esquizofrênica”.





Há evidências de que a atenção plena pode se beneficiar O bem-estar das pessoas. O problema é que treinadores, vídeos, aplicativos e livros da atenção plena raramente alertam as pessoas de possíveis efeitos indesejáveis.





O professor de administração e o professor budista ordenou que Ronald Purser escreveu em seu livro de 2023 McMindfuly Essa atenção plena tornou -se uma espécie de “espiritualidade capitalista”.

Apenas nos Estados Unidos, a meditação vale US $ 2,2 bilhões em dólares (1,7 bilhão de libras esterlina). E números seniores no setor de atenção plena devem estar cientes dos problemas de meditação.





Jon Kabat-Zinn, uma figura-chave por trás do movimento da atenção plena, admitida a um Entrevista 2017 Com o Guardian que “90% da pesquisa (em impactos positivos) é menor que”.





No dele prefácio Para o relatório parlamentar que vai para o Reino Unido em 2015, Jon Kabat-Zinn sugere que a meditação da atenção plena pode transformar “que somos como cidadãos humanos e individuais, como comunidades e sociedades, como nações e como espécies”.





Esse entusiasmo religioso pelo poder da atenção plena de mudar não apenas pessoas individuais, mas o curso da humanidade é comum entre os defensores. Até muitos ateus e agnósticos que praticam a atenção plena Acredite que esta prática tem o poder de aumentar a paz e a compaixão no mundo.





A discussão da mídia da atenção plena também foi um pouco desequilibrada.





Em 2015, meu livro com a psicóloga clínica Catherine Wikholm, Pílula de Budaincluiu um capítulo resumindo a pesquisa sobre os efeitos indesejáveis ​​da meditação. Foi amplamente disseminado pela mídia, incluindo um Novo cientista Artigo, e a Documentário da BBC Radio 4.





Mas havia pouca cobertura da mídia em 2022 do Estudo mais caro Na história da ciência da meditação (mais de US $ 8 milhões financiados pela pesquisa Carité The Wellcome Trust).





O estudo testou mais de 8.000 crianças (de 11 a 14 anos) em 84 escolas no Reino Unido de 2016 a 2016. Seus resultados mostraram que a atenção plena não havia melhorado o bem-estar mental das crianças em comparação com um grupo de controle e pode até mesmo Tenha efeitos prejudiciais sobre aqueles que arriscaram problemas de saúde mental.

Implicações éticas

É ético vender aplicações de atenção plena, ensinar aulas de meditação às pessoas ou até usar a atenção plena na prática clínica sem mencionar seus efeitos indesejáveis? Dada a prova da variação e do município desses efeitos, a resposta deve ser não.





No entanto, muitos instrutores de meditação e atenção plena acreditam que essas práticas só podem fazer o bem e não sabem o potencial de efeitos indesejáveis.





A conta mais comum que quero dizer com pessoas que sofreram efeitos desfavoráveis ​​da meditação é que os professores não acreditam neles. Eles geralmente são informados apenas Continue a meditar E vai desaparecer.





A pesquisa sobre como praticar a meditação em segurança completa só começou recentemente, o que significa que ainda não há conselhos claros para dar às pessoas. Há um problema mais amplo, na medida em que a meditação lida com estados incomuns de consciência e não temos teorias psicológicas da mente para nos ajudar a entender esses estados.





Mas existem recursos que as pessoas podem usar para descobrir esses efeitos negativos. Isso inclui sites Produzido por meditadores que sofreu efeitos colaterais graves e Manuais acadêmicos Com seções dedicadas a esse assunto.





Nos Estados Unidos, há um Serviço Clínico Dedicado a pessoas que tiveram problemas agudos e de longo prazo, liderados por um pesquisador de atenção plena.

No momento, se a meditação deve ser usada como uma ferramenta de bem-estar ou terapêutica, o público deve ser informado de seu potencial de dano.

Miguel FariasProfessor Associado em Psicologia Experimental, Universidade de Coventry





Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em julho de 2024.