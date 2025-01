Melhor alto -falante Bluetooth para 2025

Sonos vira: Disponível em preto ou branco por US $ 179, o Voal é atualmente o menor e mais acessível Sonos Speaker (se você não conta com esses falantes de prateleira Symfonisk Wi-Fi de US $ 99 compatíveis com Sonos), embora seja bastante caro para um mini alto -falante sem fio Esse modelo Sonos Roam, como o alto-falante portátil Sonos Move 2, está equipado com Bluetooth e Wi-Fi e pode tirar proveito de um sistema de áudio multi-aberto existente e se vincular a outros alto-falantes de som são compatíveis com a série 2 Informações mais informações sobre Sonos vagam com nossa revisão prática.

Tribito XSound Go: Apesar de estar no mercado por vários anos, o Xsound Go Tribit continua sendo um dos principais alto -falantes do Bluetooth por dinheiro. Além de parecer decente para transmitir sua música favorita e muito mais, este alto -falante Bluetooth acessível também é totalmente à prova d’água. Ele teve algumas pequenas atualizações ao longo dos anos. Leia nossa revisão completa do Tribit Xsound obterá mais informações.

Jbl Press 5: O alto -falante da JBL Press está agora em sua quinta geração, e a qualidade do som e 360 ​​graus melhoraram. A JBL “expandiu o corpo externo transparente” para que o show de luzes personalizável pareça mais impressionante. (Existe uma aplicação complementar para iOS e Android que permite alterar os efeitos de iluminação coloridos). O alto -falante também é IP67 e à prova de poeira à prova d’água e oferece até 12 horas de bateria para moderar os níveis de volume. Fiz uma revisão completa do JBL clique em 5 em janeiro de 2023 e ainda é considerado uma excelente opção de alto -falante.

Anker Boom de movimento: O mais caro Motion Boom Soundcore do Anker Plus (veja acima) é uma atualização de som substancial no boom do movimento original, mas esse modelo continua sendo uma caixa de mini mini boom muito boa para dinheiro. Equipado com uma manga e pesando pouco mais de 4 libras, o orador me lembra uma dessas lanternas gigantes ou “lanternas flutuantes” que estavam na moda há cerca de 30 anos. Para o registro, a caneta do movimento realmente flutua e é totalmente impermeável com uma classificação IPX7. Obtenha mais informações em nossa revisão completa do boom de movimento Anker.

Hiperboom da UE: os falantes Bluetooth de boom de ouvidos finais vêm em tamanhos diferentes, mas nenhum deles é tão grande quanto o Hiperbooma. Um grande alto -falante sem fio que inclina a escala a 13 libras fortes, o hiperboom faz com que o megaboom da UE 3, sem dúvida, insensível. Não é barato, mas sua qualidade de som é melhor do que muitos dos alto -falantes portáteis do Jumbo no mercado neste momento. Leia nossa revisão completa do Hyperboom da UE.

Marshall quer: O alto -falante de Monkey Willen de Marshall é semelhante ao micro SoundLink e outros micro -alto -falantes Bose, como o Tribit Stormbox Micro 2. Também como esses alto -falantes, ele tem uma pulseira integrada em sua base para que ela possa cortá -la em uma mochila ou mesmo em Os guidões de sua bicicleta. Seu controlador de alcance completo de 2 polegadas e dois radiadores passivos apresentam mais som do que você acha que soaria).

Tribit StormBox: Stormbox parece um cruzamento entre um falante da UE e um JBL. Suspeitamos que não seja um acidente. Esse alto -falante totalmente à prova d’água custa significativamente menor que o JBL Flip 5 e o Flip 6 e produz um som maior. Sua bateria recarregável oferece até 20 horas de bateria para tocar música e muito mais. Os alto -falantes do Tribit XSound são provavelmente um valor melhor, mas o Stormbox é mais elegante.

Bang & Olufsen Beosoound A1 (2ª geração): Alguns anos atrás, Bang e Olufsen atualizaram seu alto -falante A1 revestido com alumínio na forma de uma cúpula com uma melhoria da duração da bateria, um melhor desempenho do alto -falante (agora possui uma matriz de três microfones) e um som ligeiramente melhorado. Não é apenas o menor alto -falante sem fio da empresa dinamarquesa, mas tecnicamente a mais acessível. Você pode obter mais informações sobre o pequeno, mas mero B&O Beyosound A1 em nossa revisão completa.

Bose Soundlink Micro: Embora um pouco caro e seja atualizado, o Bose Soundlink Micro soa notavelmente decente devido ao seu tamanho pequeno, oferecendo mais baixo do que outros alto -falantes de bolso. É um alto -falante Bluetooth totalmente impermeável e está disponível em três opções de cores, embora a versão azul pareça ser difícil de encontrar. Eu tentei o orador em 2018 e acalmei -o por 8.3 de 10 na micro revisão do Bose Soundlink.

Anker Soundcore Motion Plus: Anker Soundcore Motion Plus foi lançado em 2019, mas continua sendo um dos alto -falantes mais sonolentos por cerca de US $ 100. É maior do que muitos mini -falantes Bluetooth, mas ainda é compacto. Ele os conserta para soar muito mais cheio do que grande parte da concorrência em sua faixa de preço, com maior volume grave, mais volume e melhor clareza. Também é totalmente à prova d’água (com classificação IPX7) e possui suporte para o codec de transmissão APTX para dispositivos como os telefones Galaxy da Samsung que o admitem. Leia mais na minha revisão Anker Soundcore Motion Plus.

Bang & Olufsen Beosound Explore: É um pouco caro para a qualidade do som que oferece, mas o Beosound Explore é um alto -falante muito bom que tem um design elegante e impressionante, é totalmente à prova de poeira à prova d’água (classificação IP67) e oferece uma excelente duração da bateria, com acima acima 27 horas de música ouvindo níveis moderados de volume.

Monoprice Sound Scage 3: A Monoprice tende a fazer produtos eletrônicos de aparência bastante genérica, e seu discreto alto -falante Bluetooth de som de som de som provavelmente não o surpreenderá com seu design, embora sua estética minimalista tenha seu apelo. É um bom valor, graças à sua capacidade de reproduzir um ótimo som com uma forte e decente e grave clareza, com 50 watts de poder que impulsiona um “woofer de cone de alumínio côncavo” de 5,25 polegadas “ladeado por dois vestidos Silm vestidos de 1 polegada.

Tribit XSound Mega: Nos últimos anos, a Tribit fez vários alto -falantes Bluetooth que oferecem muito boom por dinheiro. Adicione seu novo mega xsound à lista. O Tribit está faturando o Mega Xsound à medida que mais ao ar livre, um cordão é incluído para tomá -lo como uma espécie de mini boombox, mas funciona bem dentro. Possui um programa de luzes de LED que pode ligar ou desligar e há três configurações de equalização para o som: xbass, música e audiolivro. Além disso, ele pode ser usado como um banco de energia para carregar seus dispositivos móveis.