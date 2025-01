Melhor cafeteira de 2025

Avaliar o desempenho de uma cafeteira é mais complicado do que parece. Você precisa saber o que é um bom café de filtro e, dependendo do Associação de cafés especiaisExistem critérios essenciais para uma boa produção de cerveja. O tempo de preparo e a temperatura da água estão no topo da lista. A água quente deve ficar em contato com o solo por no mínimo quatro minutos e no máximo oito. A faixa ideal de temperatura da água está entre 197 graus Fahrenheit (92 graus Celsius) e 205 graus Fahrenheit (96 graus Celsius).

Para ver quão bem cada cafeteira lida com esse desafio, rastreamos a duração de seus ciclos de preparação. Também empregamos sensores de calor termopar conectados a registradores de dados de nível industrial. Isso nos permite registrar a temperatura da borra de café à medida que ela é preparada.

Expandir imagem Medimos a temperatura dentro da câmara de infusão de cada cafeteira que testamos. Brian Bennett/CNET

Após a preparação do café, realizamos leituras amostrais do líquido do café produzido com um refratômetro óptico. Como levamos em consideração a quantidade de água e café moído na hora utilizados, esses dados permitem calcular a porcentagem de sólidos totais dissolvidos para cada preparação. A partir daí chegamos ao percentual de extração. Costuma-se pensar que a faixa ideal está entre 18% e 20%.

Também respaldamos os dados medidos com um bom e antigo teste de sabor. O café superextraído tem um sabor amargo e picante, enquanto o café subextraído é geralmente fraco ou azedo. Certamente realizamos testes idênticos pelo menos três vezes para ter uma ideia dos resultados médios.