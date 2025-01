Melhor colchão híbrido para 2025: testado por especialistas

Jon Gomez/CNET

Ao longo de nossos anos testando colchões, aperfeiçoamos um processo que se concentra em alguns fatores-chave: firmeza e toque, durabilidade e desempenho. Avaliamos cada cama tendo em mente o dorminhoco médio.

Firmeza e sensação

Firmeza e toque são as primeiras coisas que avaliamos. São eles que o ajudarão a determinar quais camas são certas para você. Pense na firmeza como o quão duro ou macio é o colchão. Na Feel é onde trabalhamos com colchões. Como a cama balança quando nos movemos sobre ela? Tem a sensação tradicional dos colchões de espuma viscoelástica ou é mais parecido com uma espuma de látex saltitante? A firmeza e a sensação de cada cama são notadas em nossas avaliações.

Durabilidade

Podemos estimar a durabilidade de um colchão com base no seu material. As bobinas embolsadas ajudam os colchões híbridos a durar mais do que os colchões totalmente de espuma porque têm mais estrutura. Colchões totalmente de espuma são mais suscetíveis a afundar. É por isso que tantas pessoas optam por gastar um pouco mais e adquirir um colchão híbrido.

suporte de borda

Quando dizemos suporte de borda, queremos dizer quão forte é o perímetro do colchão. Os melhores colchões híbridos tendem a ter um desempenho muito bom nesta categoria. Durante o teste, deitamos em cada borda da cama para determinar o quão resistente ela é. Não tem um bom suporte de borda se sentirmos que podemos cair.

Isolamento de movimento

O isolamento de movimento é importante para pessoas que têm um parceiro que se movimenta à noite. Você não quer que esse movimento o acorde. Pulamos e saltamos na cama para ver quanto movimento ocorre na cama. Além disso, colocamos um copo d’água sobre o colchão e viramos em direção a ele para ver se tomba.

Temperatura

Dormir com calor é um dos desconfortos mais comuns que as pessoas enfrentam. Observamos os materiais e a construção de um colchão para avaliar o quão quente ou fria a cama fica. Certos materiais, como espuma viscoelástica em gel e capas de mudança de fase, podem ajudar a proteger o calor à noite.

Os editores da CNET escolhem os produtos e serviços sobre os quais escrevemos com base no mérito editorial. Quando você compra através de nossos links, podemos ganhar uma comissão. Leia mais sobre como testamos colchões.