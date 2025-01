Melhor colchão Queen para 2025: testado e aprovado por especialistas

Comprar uma cama nova é muito subjetivo, dependendo do seu tipo de corpo, necessidades específicas, orçamento, posição de dormir e muito mais. Vamos explorar como suas preferências podem influenciar o colchão que você escolher.

Posição de dormir

Sua posição de dormir determinará o quão duro ou macio o colchão você precisa para dormir o melhor possível. Como regra geral:

travessas laterais Eles precisam de colchões macios a médios com bastante alívio de pressão para embalar suas curvas. Isso evita o desenvolvimento de pontos de pressão desconfortáveis ​​ou dolorosos nos ombros, quadris e joelhos.

Eles precisam de colchões macios a médios com bastante alívio de pressão para embalar suas curvas. Isso evita o desenvolvimento de pontos de pressão desconfortáveis ​​ou dolorosos nos ombros, quadris e joelhos. Pessoas que dormem de costas e de bruços Você precisa de um colchão de firmeza média que ajude a manter a coluna e o pescoço em alinhamento neutro para não acordar com dores nas costas.

Você precisa de um colchão de firmeza média que ajude a manter a coluna e o pescoço em alinhamento neutro para não acordar com dores nas costas. Dormentes combinados têm a maior flexibilidade. O nível de firmeza que você escolher deve ser baseado na posição em que você passa mais tempo.

tipo de corpo

O seu tipo de corpo determina quanta pressão você exerce sobre o colchão e, em última análise, influencia sua firmeza. Pessoas mais pesadas tendem a achar os colchões mais macios, enquanto os tipos de corpo menores os acharão mais firmes. Seu peso também afeta o tipo de colchão que você deve comprar.

Pessoas que pesam mais de 110 quilos precisam de um colchão com muito suporte e maior durabilidade, como colchões híbridos com bobinas de aço.

Pessoas mais leves podem escolher entre colchões híbridos e de espuma.

Condições de saúde

É importante considerar as condições médicas ao comprar seu próximo colchão. Se você tem sono quente, procure camas com tecnologia de resfriamento ou que sejam feitas com materiais respiráveis, como espuma de látex. Se você vive com dores nas articulações ou artrite, deve procurar um colchão macio que alivie a pressão e que embale seu corpo. Pessoas com dores nas costas precisam de um colchão mais firme para apoiar a coluna e o pescoço.

Materiais

Ao procurar um colchão queen size, considere os materiais da sua cama. A sua construção influenciará a sua experiência e a sua duração. As três categorias principais de materiais de colchão são espuma, mola interna ou bobinas e espuma de látex. Uma cama com uma combinação de vários materiais é chamada de colchão híbrido.

Espuma: Existem vários tipos de espuma que você encontrará em colchões: viscoelástica tradicional, espuma de células abertas, espuma de gel ou poliespuma. O tipo de espuma determinará a sensação e a firmeza do seu colchão.

Existem vários tipos de espuma que você encontrará em colchões: viscoelástica tradicional, espuma de células abertas, espuma de gel ou poliespuma. O tipo de espuma determinará a sensação e a firmeza do seu colchão. Mola/bobinas internas: Um sistema de mola interna ou bobina adiciona capacidade de resposta e suporte à cama. Também tende a tornar o colchão mais durável ao longo do tempo.

Um sistema de mola interna ou bobina adiciona capacidade de resposta e suporte à cama. Também tende a tornar o colchão mais durável ao longo do tempo. Espuma de látex: Existem dois tipos de espuma de látex: orgânica e sintética. O látex orgânico é hipoalergênico, antimicrobiano e ecológico. Também confere aos colchões uma sensação elástica e responsiva, embora seja um pouco mais firme do que outras espumas.

Orçamento

Comprar um colchão novo é um investimento significativo, por isso é fundamental identificar o seu orçamento antes de adquirir um colchão queen size. O colchão médio online custa entre US$ 850 e US$ 1.200, mas existem colchões para todos os orçamentos, de US$ 300 a colchões luxuosos que custam US$ 2.000 ou mais.