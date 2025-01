Melhor colchão refrescante para travessas quentes em 2025

Somos extremamente práticos ao testar a firmeza e a sensação de cada colchão. Aly Lopez/CNET

Nossos nove especialistas em colchões testam e revisam colchões há anos. De camas a travesseiros de viagem e fones de ouvido, temos experiência em todos os aspectos. Neste ponto, nossa equipe testou coletivamente cerca de trezentos colchões. Ao longo do caminho, estabelecemos uma metodologia de teste pela qual cada colchão é submetido em nossas instalações de testes em Reno.

Nossa equipe de especialistas inclui pessoas de diferentes gêneros, tipos de corpo e posições de dormir, o que nos ajuda a garantir que representamos todos os tipos de pessoas.

Firmeza

A firmeza é um dos fatores mais importantes que precisamos para realizar avaliações de colchões para você. Ao testar, avaliamos e registramos duas pontuações de firmeza: subjetiva e objetiva. A firmeza subjetiva é a experiência da nossa equipe com a cama. Quando me deito na cama, tento fazer isso em cada posição de dormir e percebo como é a sensação nas minhas costas, quadris e estômago. Toda a equipe faz isso e avaliamos a cama.

Depois que a equipe testou e encontrou a classificação subjetiva do colchão, a CNET usa o Mattress Smasher 9000 para chegar a uma classificação objetiva. Esta impressionante máquina laranja mede objetivamente a firmeza de uma cama com base na força de uma pessoa de 160 libras.

Isolamento de movimento

Teste o isolamento do movimento com um copo de água na ponta e deixe cair. Aprovado. Dillon Lopez/CNET

O isolamento de movimento descreve quão bem uma cama amortece o movimento em toda a superfície. Se você dorme com outra pessoa que se movimenta muito ou tem um amigo peludo que pula para dentro e para fora da cama, você sabe como é importante o isolamento do movimento.

Testamos o isolamento de movimento de duas maneiras. Primeiro, deito-me na cama e fecho os olhos. Então, um colega de equipe se move na cama ao meu lado, variando o grau de movimento para obter uma visão completa. Em segundo lugar, realizamos o teste da água, que envolve rolar de e para um copo d’água na beira da cama. Observamos o quanto a água se move e se o copo tomba.

suporte de borda

O suporte da borda é a resistência do perímetro da cama. Este é um fator muito importante se você é como eu e tende a dormir na beira da cama. Para testar o suporte da borda, sentamos e deitamos na beira de cada cama e testamos e avaliamos o quanto ela afunda. Se sinto que vou cair, não tem um bom suporte de borda.

Dillon Lopez/CNET

Temperatura

O quão bem uma cama regula a temperatura é particularmente importante para quem tem sono quente. Para garantir consistência, todos os testes de colchão CNET são realizados em uma sala com temperatura controlada. Além de avaliar nossa experiência em primeira mão com a cama, também examinamos sua construção para determinar se as propriedades de resfriamento foram incluídas.