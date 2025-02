Melhor computador portátil comercial para 2025

Existem muitos laptops no mercado em um determinado momento, e quase todos esses modelos estão disponíveis em várias configurações, para que coincidam com suas necessidades de desempenho e orçamento. Se você se sentir sobrecarregado com as opções ao procurar um novo laptop, é compreensível. Para ajudá -lo a simplificar as coisas, aqui estão as principais coisas que você deve considerar quando começar a procurar.

Preço

A busca por um novo laptop para a maioria das pessoas começa com o preço. Se os fabricantes e os fabricantes de PCs estatísticas da Intel nos lançarem corretamente, ele permanecerá no próximo laptop por pelo menos três anos. Se você puder estender seu orçamento um pouco para obter melhores especificações, faça -o. É se você está gastando US $ 500 ou mais de US $ 1.000. No passado, poderia sair com o seu para gastar menos com antecedência e procurar atualizar a memória e o armazenamento no futuro. Os últimos fabricantes de computadores estão cada vez mais se afastando de fazer com que os componentes atualizem facilmente, por isso é melhor obter um laptop o melhor que posso pagar desde o início.

Em termos gerais, quanto mais ele gasta, melhor será o laptop. Isso pode significar melhores componentes para um desempenho mais rápido, uma tela mais agradável, uma qualidade de construção mais resistente, um design menor ou mais leve de materiais altos -ou até um teclado mais confortável. Todas essas coisas são adicionadas ao custo de um laptop. Eu adoraria dizer que US $ 500 lhe darão um laptop poderoso de jogos, por exemplo, mas esse não é o caso. No momento, o ponto ideal para um laptop confiável que pode lidar com o trabalho médio, o escritório em casa ou as tarefas da escola é entre US $ 700 e US $ 800 e um modelo razoável para o trabalho criativo ou jogos de aproximadamente aproximadamente US $ 1.000. A chave é procurar descontos em modelos em todas as faixas de preços para que você possa obter mais laptops por menos.

Sistema operacional

A escolha de um sistema operacional é parcialmente preferida e orçamento da peça. Na maioria das vezes, o Microsoft Windows e o Apple MacOS fazem as mesmas coisas (exceto os jogos, onde o Windows é o vencedor), mas os fazem de maneira diferente. A menos que haja uma aplicação específica do sistema operacional que você precisa, vá com o que você se sente mais confortável usando. Se você não tiver certeza do que é, vá a uma loja da Apple ou a uma loja eletrônica local e experimente. Ou peça a seus amigos ou familiares para permitir que você tente o seu por um momento. Se você tem um iPhone ou iPad e gosta, também gosta de macOS.

Quando se trata de preços e variedade (e, novamente, PC para jogos), os laptops do Windows vencem. Se você quer macOS, está recebendo um MacBook. Embora o Apple MacBooks lidere regularmente nossas melhores listas, o mais barato é o M1 MacBook Air por US $ 999. É regularmente descontado para US $ 750 ou US $ 800, mas se você quiser um MacBook mais barato, terá que considerar o melhor renovado.

Os laptops Windows podem ser encontrados para apenas algumas centenas de dólares e vêm em todos os tipos de tamanhos e designs. Uma vez, teríamos dificuldade em encontrar um laptop de US $ 200 que concedíamos uma recomendação completa, mas você precisa de um laptop para compras on -line, e -mail e processamento de texto.

Se você tiver um orçamento apertado, considere um Chromebook. O Chromeos é uma experiência diferente das janelas; Verifique se os aplicativos necessários têm um CromoAplicativo Android ou Linux antes de dar o salto. Se você gasta a maior parte do seu tempo vagando na web, escrevendo, transmitindo vídeos ou usando serviços de jogos em nuvem, se encaixe bem.

Tamanho

Lembre -se de considerar se deve ter um laptop ligeiro e mais fino ou um laptop com uma tela de toque com uma boa duração da bateria será importante para você no futuro. O tamanho é determinado principalmente pela tela, olá, leis de física, que por sua vez fatores no tamanho da bateria, espessura do laptop, peso e preço. Observe que outras características relacionadas à física, como um laptop ultrafino, não são necessariamente mais leves que uma grossa, não podem esperar uma ampla gama de conexões em um modelo pequeno ou ultrafino, etc.

Tela

Quando se trata de decidir em uma tela, há uma variedade de considerações: quanto você precisa mostrar (o que é surpreendentemente mais sobre a resolução do que o tamanho da tela), que tipos de conteúdo você verá e se for usar para jogos ou trabalho criativo.

Você deseja otimizar a densidade de pixels; Essa é a quantidade de pixels por polegada que pode mostrar a tela. Embora outros fatores contribuam para a nitidez, uma densidade de pixels mais alta geralmente significa uma representação mais clara dos elementos de texto e interface. (Você pode calcular facilmente a densidade de pixels de qualquer tela em Calculadora DPI Se você não tiver vontade de fazer os cálculos e também pode descobrir que matemática precisa fazer lá). Recomendamos um tom pontual de pelo menos 100 pixels por polegada (PPI) como regra geral.

Devido à maneira como o Windows e o MacOS são escala para a tela, geralmente é melhor com uma resolução mais alta do que você pensa. Você sempre pode fazer as maiores coisas em uma tela de alta resolução, mas nunca pode torná -las menores, para se adaptar a mais conteúdo na vista, em uma tela de baixa resolução. É por isso que uma tela de 4k e 14 polegadas pode parecer um exagero desnecessário, mas pode não ser, se necessário, por exemplo, veja uma ampla planilha.

Se você precisar de um laptop com uma cor relativamente precisa que mostre a maioria das cores possíveis ou que admitam HDR, você não pode simplesmente confiar nas especificações. Os fabricantes geralmente não fornecem o contexto necessário para entender o que as especificações que citam significam. Você pode encontrar uma tonelada de detalhes sobre as considerações para diferentes tipos de usos de tela em nossos guias para comprar monitores, criadores, jogadores e visualização do HDR.

Processador

O processador, também conhecido como CPU, é o cérebro de um laptop. A Intel e a AMD são os principais fabricantes de CPU para laptops Windows. Ambos oferecem uma incrível seleção de processadores móveis. Fazendo as coisas mais complicadas, ambos os fabricantes têm chips projetados para diferentes estilos de laptops, como chips de economia de energia para processadores ultraportáveis ​​ou mais rápidos para laptops para jogos. As convenções de seu nome permitirão que você saiba que tipo é usado. Você pode ir para Intel’s Ou sites AMD para explicações para obter o desempenho que você deseja. Em termos gerais, quanto mais rápida será a velocidade do processador e quanto mais núcleos ele tiver, melhor será o desempenho.

A Apple faz seus chips para o MacBooks, o que torna as coisas um pouco mais diretas. Como a Intel e a AMD, você ainda deseja prestar atenção para nomear convenções para saber que tipo de desempenho espera. A Apple usa seus conjuntos de chips da série Mac no Mac. Os modelos atuais têm silício da série M2 que começa com uma CPU de oito core e uma GPU de 10 core e sobe ao M2 Max com uma CPU de 12 core e uma GPU de 38 core. Mais uma vez, em termos gerais, quanto mais núcleos, melhor será o desempenho.

Gráficos

O processador gráfico (GPU) gerencia todo o trabalho de dirigir a tela e gerar o que é mostrado, além de acelerar muitas operações relacionadas aos gráficos (e cada vez mais relacionados à IA). Para laptops Windows, existem dois tipos de GPU: IGPU (IGPU) ou Discreet (DGPU). Como os nomes sugerem, uma IGPU faz parte do pacote da CPU, enquanto um DGPU é um chip separado com memória dedicada (VRM) que se comunica diretamente, o que o torna mais rápido do que compartilhar memória com a CPU.

Como a IGPU divide o espaço, a memória e o poder com a CPU, é limitada por seus limites. Ele permite laptops menores e mais leves, mas não funciona tão bem quanto uma DGPU. Existem alguns jogos e software criativos que não serão executados, a menos que detectem uma DGPU ou VRAM suficiente. No entanto, a maioria dos softwares de produtividade, transmissão de vídeo, navegação na Web e outros aplicativos não funcionarão bem em uma IGPU.

Para mais necessidades de gráficos famintos de energia, como edição de vídeo, jogos e transmissão, design, etc., você precisará de uma DGPU; Existem apenas duas empresas reais que as tornam, a NVIDIA e a AMD, com a Intel oferecendo algumas baseadas na tecnologia IGPU da marca XE (ou na marca gráfica UHD mais antiga) em sua CPU.

Memória

Para memória, recomendamos muito 16 GB de RAM (8 GB do mínimo absoluto). A RAM é onde o sistema operacional armazena todos os dados para aplicativos atualmente em execução e pode ser preenchido rapidamente. Depois disso, ele começa a trocar entre RAM e SSD, que é mais lento. Muitos computadores portáteis de menos de US $ 500 têm 4 GB de 8 GB, que, juntamente com um álbum mais lento, podem ser uma experiência de laptops frustrantes do Windows. Além disso, muitos laptops agora têm a memória soldada na placa -mãe. A maioria dos fabricantes revela isso, mas se a RAM for LPDDR, suponha que seja soldado e não puder ser atualizado.

Alguns fabricantes de PC soldam a memória e também deixam um slot interno vazio para adicionar uma barra de RAM. É possível que você se comunique com o fabricante portátil de computadores ou encontre as especificações completas do laptop on -line para confirmar. Veja a Web para conhecer as experiências do usuário, porque o slot ainda pode ser difícil de chegar, pode exigir uma memória padrão ou difícil de obter ou outras dificuldades.

Armazenar

Você ainda encontrará discos rígidos mais baratos em laptops orçamentários e discos rígidos maiores em laptops para jogos, mas as unidades de estado sólido mais rápido (SSD) substituíram os discos rígidos em laptops. Eles podem fazer uma grande diferença no desempenho. Nem todos os SSDs são igualmente rápidos e os laptops mais baratos geralmente têm unidades mais lentas. Se o laptop tiver apenas 4 GB U 8 GB de RAM, poderá acabar trocando essa unidade e o sistema poderá diminuir rapidamente enquanto trabalha.

Obtenha o que você pode pagar e, se precisar ir com uma unidade menor, sempre poderá adicionar uma unidade externa ou duas na estrada ou usar o armazenamento em nuvem para reforçar uma pequena unidade interna. A única exceção são os laptops dos jogos: não recomendamos que seja com menos de um SSD de 512 GB, a menos que você realmente goste de desinstalar jogos toda vez que quiser jogar um novo jogo.