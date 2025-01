Melhor cortador de grama elétrico 2025

Testamos os cortadores de grama elétrica cada um passando por uma bateria de teste (sem jogo de palavras, já que realizamos testes de bateria reais) e, sim, também cortamos as coisas. Existem certas categorias de produtos nos quais coletamos, naquele momento, toneladas de dados, mas, apesar de nossos melhores esforços, os dados por si só não podem nos fornecer a imagem completa sobre qual produto funciona melhor. Levá -los ao pátio é a melhor maneira de ajudar a filtrar e decifrar os dados que temos.

Testes de bateria

Vamos começar com esses testes de bateria. Isso não é muito complicado, mas pode ser um pouco difícil de configurar fisicamente. Para medir a tensão e os amplificadores, os extratos cortados durante a operação, precisamos inserir nossos dispositivos de medição entre a bateria e a cortes. O processo físico varia um pouco de cortes por cortes, mas uma vez configurado, obtemos uma medida de tensão CC e os amplificadores que se movem entre a bateria e o host, o que nos dá uma idéia do poder do motor do cortês (em em cortina (em in cortes em cortes. watts).

Tomamos essas medidas para uma carga zero, o que significa que não estamos cortando a grama naquele momento ou fornecendo resistência às lâminas, o que mudaria os números, o que os torna mais altos para calcular os limites mais altos da potência motora. Nossa próxima rodada de atualizações de teste também incluirá esses limites de energia mais altos.

Testes de RPM

Sim, medimos absolutamente o RPM da lâmina nos cortadores elétricos. A equipe de laboratório com olhos da CNET Eagle desenvolveu a capacidade de contar dezenas de revoluções por segundo de maneira super precisa. Estou brincando, embora tenhamos um medidor para isso. Na verdade, pegamos um pouco de fita reflexiva e a colocamos na lâmina do cortador, depois apontamos para a ferramenta de medição para que a luz do laser se sobreponda e obtemos uma leitura precisa na lâmina de RPM.

Você pode ver nosso medidor de teste azul no centro sob vidro de segurança. Bryan Adams/CNET

Agora, se combinarmos esses números com outros, como comprimentos e pesos da lâmina e adicionarmos alguns de nossos cálculos de energia motora, podemos estimar coisas como a quantidade de força, em Newtons, a lâmina exerce na grama. Esses números não são extremamente úteis. A maioria das pessoas não terá muita idéia do que 5 Newtons de força são comparáveis. Preferimos seguir o caminho de comparar resultados de energia com algo com o qual as pessoas são mais familiares; Nesse caso, cavalos de força.

Os cortadores de impulso com gasolina variam em cavalos de força, mas a maioria deles pousa na faixa de 3 a 5 hp. Teremos números de limite superior adicionados para nossa próxima atualização, mas você pode ver que o limite inferior na energia dos cortadores elétricos que testamos variou de aproximadamente 0,1 a 0,6hp. Isto é, não muito. Em geral, você deve esperar que os cortadores elétricos tripliquem esse número em direção aos limites superiores, por isso estamos procurando no estádio de beisebol de 1,75 hp. Será difícil encontrar impulso de gasolina no varejo que funcione abaixo de 2hp.

Nível de ruído

Falamos sobre nível de som com frequência, especialmente com ferramentas do tipo externo. Historicamente, essas ferramentas de gaze ao ar livre têm sido bastante barulhentas. (Tente dormir quando todos os seus vizinhos cortarem no início dos fins de semana). Com o advento das plataformas de ferramentas elétricas, tudo está mudando. Seu vizinho pode ficar obcecado com os cuidados da grama enquanto a dorme.

Tentamos o nível de decibéis para os cortadores do ponto de vista de uma pessoa que opera. Estacionário, montamos um medidor de decibéis e tomamos a medição. Os resultados não foram incríveis demais, sendo o nosso mais silencioso com cortes, o Lithlii de 13 polegadas com 68,6db, e o mais alto foi o mais poderoso coreped, o ego, com 86,7db.

Testes de velocidade

Normalmente, você pode pensar nos cortadores que se movem em um certo ritmo, especificamente, a qualquer velocidade que o esteja pressionando. Um número crescente de cutcases agora vem com opções auto -propensas. Muitos desses cortadores elétricos permitem que você use essa função, mesmo quando as pás não funcionam.

Medimos a rapidez com que os cortadores se movem em milhas por hora. Você não visitará nenhuma rampa de ignição com isso, mas se você planeja usar esse modo, isso pode ajudá -lo a decidir qual coletar ou passar. O Ryobi tinha a gama mais ampla de velocidades para escolher, mas caiu um pouco abaixo de ser o corte mais rápido. Ryobi excedeu 3,03 mph e o Greenworks Pro a 3,33 mph.