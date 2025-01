Melhor detalhamento de assinaturas Disney+ Hotstar 2015 com preço e validade para assistir séries e filmes online

Disney+ Hotstar continua a ser a maior plataforma de streaming da Índia, oferecendo uma enorme variedade de conteúdo, incluindo filmes, séries, entretenimento e originais exclusivos ao vivo. Para acomodar diferentes opções e orçamentos, Disney+ Hotstar oferece diferentes planos de assinatura. Além disso, grandes provedores de telecomunicações como Airtel, Trust Jio e Vodafone Idea (Vi) também oferecem planos agrupados que incluem assinaturas Disney+ Hotstar. Este guia detalha as diversas opções de assinatura e planos de energia Disney+ Hotstar oferecidos por essas operadoras de telecomunicações, ajudando você a escolher o melhor plano para desfrutar de entretenimento contínuo.

A assinatura do Disney+ Hotstar expirará em 2025

Disney + oferece planos de assinatura Hotstar somente para celular e premium, cada um adaptado para atender às diferentes necessidades dos usuários:

Plano móvel (com anúncios)

Preço: Rs. 149 por 3 meses ou Rs. 499 em um ano

Beneficiar;

Acesso a todo o conteúdo, incluindo filmes, programas de TV e esportes ao vivo.

O streaming de anúncios é suportado.

Disponível apenas em dispositivos móveis.

Disney+ Hot Star Super

Preço: Rs 299/3 meses e Rs 899/ano

Beneficiar;

VIP Tudo no plano.

Uma experiência de streaming gratuita.

Despeje duas gotas ao mesmo tempo.

Qualidade de streaming Full HD (1080p).

Disney+ Hotstar Premium

Preço: Rs 299/mês (pode ser adquirido via navegador da web), Rs 499/3 meses e Rs 1.499/ano

Beneficiar;

Tudo no plano acima.

Uma experiência de streaming gratuita.

Streaming em quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Qualidade de streaming Ultra HD (4K).

Acesso a conteúdos internacionais, incluindo filmes e séries.

Pacote de spoilers Disney+ Hotstar

Várias operadoras de telecomunicações oferecem pacotes de dispositivos que incluem assinaturas gratuitas do Disney+ Hotstar.

Aqui está uma visão geral das opções disponíveis através dos principais provedores de serviços:

O pacote Airtel Disney + Hotstar está quebrado

A Airtel oferece vários planos pré-pagos, pós-pagos e de banda larga que incluem assinaturas gratuitas do Hotstar Disney+, dando aos clientes acesso a uma ampla gama de conteúdo de entretenimento.

Abaixo está uma visão geral detalhada desses planos:

Pensamentos PROMOVIDOS:

Rs. Plano 499: Ganhe 3 GB por dia com validade de 28 dias. Obtenha chamadas locais e STD ilimitadas, assinatura Disney + Hotstar de 3 meses, acesso ao Airtel Xstream Play com mais de 20 serviços OTT e acesso Apollo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Rs. Plano 869: Ganhe 2 GB por dia com validade de 84 dias. Obtenha chamadas locais e STD ilimitadas, assinatura Disney + Hotstar de 3 meses, acesso ao Airtel Xstream Play com mais de 20 serviços OTT e acesso Apollo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Rs. Plano 3.359: Obtenha 2,5 GB por dia com validade de 365 dias. Chamadas locais e STD ilimitadas, assinatura Disney + Hotstar de 1 ano, acesso a uma plataforma OTT selecionada no aplicativo Airtel Xstream e acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao Apollo.

Planos pós-pagos:

Rs. Plano 499: Obtenha 75 GB com benefícios de transferência de dados e chamadas locais e STD ilimitadas. Você tem uma assinatura de 1 ano do Disney+ Hotstar Mobile, uma assinatura do Amazon Prime Video e 100 SMS por dia.

Rs. Plano 599: Oferece 75 GB com benefícios de transferência de dados e chamadas locais e STD ilimitadas com 1 membro da família adicional. Ganhe 1 ano de assinatura móvel Disney+ Hotstar, assinatura Amazon Prime Video e 100 SMS por dia.

Rs. Plano 999: Obtenha 100 GB com benefícios de transferência de dados. Você obtém os benefícios de chamadas locais e STD, 3 abonos de família, assinatura de 1 ano do Disney + Hotstar Mobile, assinatura do Amazon Prime Video e 100 SMS por dia.

Rs. Plano 1.199: Obtenha 150 GB com benefícios de dados acumulados de chamadas locais e STD ilimitadas e 3 acréscimos familiares. Obtenha os benefícios de 1 ano de assinatura do Disney+ Hotstar Mobile, assinatura do Amazon Prime Video e 100 SMS por dia.

Planos de banda larga:

Rs. Plano de entretenimento 999: velocidade de até 200 Mbps com chamadas locais e STD ilimitadas, assinaturas Disney+ para Hotstar, Amazon Prime por 1 ano, Airtel Xstream Premium por 1 ano, Wynk Premium.

Rs. Plano Profissional 1.498: Obtenha velocidade de até 300 Mbps para chamadas locais e STD ilimitadas, junto com assinatura do Hotstar Disney+, Amazon Prime por 1 ano, Airtel Xstream Premium por 1 ano, Netflix Basic, Wynk Premium.

Rs. Plano Infinity 3.999: Vá até 1 Gbps de velocidade com chamadas locais e STD ilimitadas. Com estes você tem assinatura Disney+ Hotstar, Amazon Prime por 1 ano, Airtel Xstream Premium por 1 ano, Netflix Premium, Wynk Premium.

Confie nos planos do Jio Bundle

Trust Jio oferece vários planos pré-pagos, pós-pagos e de streaming, que incluem assinaturas gratuitas do Disney+ Hotstar, dando aos clientes acesso a uma extensa biblioteca de conteúdo de entretenimento.

Pensamentos PROMOVIDOS:

Rs. Plano 401: Oferece 3 GB de dados diários, chamadas de voz ilimitadas e assinatura de um mês do Disney + Hotstar.

Planos pós-pagos:

Rs. Plano 399: Oferece chamadas de voz ilimitadas, 75 GB de dados, 100 SMS por dia e assinatura Disney + Hotstar.

Rs. Plano 699: Inclui chamadas de voz ilimitadas, 100 GB de dados, 100 SMS por dia e assinatura Hotstar Disney+.

Rs. Plano 999: Oferece chamadas de voz ilimitadas, 150 GB de dados, 100 SMS por dia e acesso ao Disney+ Hotstar.

Rs. Plano 1.499: Oferece chamadas de voz ilimitadas, 200 GB de dados, 100 SMS por dia e assinatura Hotstar Disney+.

Planos de Banda Larga (JioFiber);

Rs. Plano 999: Oferece velocidades de internet de até 150 Mbps, dados ilimitados (FUP: 3300 GB), chamadas de voz ilimitadas e assinaturas de 14 aplicativos OTT, Disney+ Hotstar.

Rs. Plano 1.499: Oferece velocidades de até 300 Mbps, dados ilimitados (FUP: 3300 GB), chamadas de voz ilimitadas e assinatura de 15 aplicativos OTT, no Disney+ Hotstar.

Rs. Plano 2.499: Oferece velocidades de até 500 Mbps, dados ilimitados (FUP: 3300 GB), chamadas de voz ilimitadas e assinatura de 15 aplicativos OTT, no Disney+ Hotstar.

Rs. Plano 3.999: Oferece velocidades de até 1 Gbps, dados ilimitados (FUP: 3300 GB), chamadas de voz ilimitadas e assinaturas de 15 aplicativos OTT, no Disney+ Hotstar.

Rs. Plano 8.499: Oferece velocidades de até 1 Gbps, dados ilimitados (FUP: 6600 GB), chamadas de voz ilimitadas e assinaturas de 15 aplicativos OTT, no Disney+ Hotstar.

Planos de pacote Vi

A Vodafone Idea (Vi) oferece uma gama de planos pré-pagos, pós-pagos e de streaming, que incluem assinaturas gratuitas do Disney+ Hotstar, proporcionando aos clientes acesso a uma ampla gama de conteúdos de entretenimento.

Pensamentos PROMOVIDOS:

Rs. Plano 151: Oferece 4 GB de dados totais com validade de 30 dias e assinatura de 3 meses do Disney+ Hotstar Mobile.

Rs. Plano 169: Oferece 8 GB de dados totais, válido por 30 dias, junto com uma assinatura Disney + Hotstar Mobile de 3 meses.

Rs. Plano 469: Inclui 2,5 GB de dados diários, chamadas de voz ilimitadas, 100 SMS por dia, com validade de 28 dias e assinatura de 3 meses do Disney + Hotstar Mobile.

Rs. Plano 994: Oferece 2 GB de dados diários, chamadas de voz ilimitadas, 100 SMS por dia, válido por 84 dias e assinatura de 3 meses do Disney+ Hotstar Mobile.

Rs. Plano 3.699: Oferece 2 GB de dados diários, chamadas de voz ilimitadas, 100 SMS por dia, com validade de 365 dias e assinatura Disney + Hotstar Mobile de 1 ano.

Planos pós-pagos:

Rs. Plano 551: Inclui 90 GB de dados, chamadas de voz ilimitadas, 3.000 SMS por mês e assinatura de 1 ano do Disney+ Hotstar Mobile.

Rs. Plano 751: Oferece 150 GB de dados, chamadas de voz ilimitadas, 3.000 SMS por mês e assinatura de 1 ano do Disney+ Hotstar (TV + Celular).

Planos de banda larga:

Rs. Plano 2.192: Oferece dados verdadeiramente ilimitados a uma velocidade de 40 Mbps, chamadas móveis ilimitadas, 2 GB de dados móveis diários, 100 SMS por dia e uma assinatura de 90 dias do Disney+ Hotstar Mobile.

Rs. Plano 3.109: Oferece dados verdadeiramente ilimitados a uma velocidade de 100 Mbps, dados móveis ilimitados, 2 GB de dados móveis diários, 100 SMS por dia e assinatura Disney + Hotstar Mobile de 90 dias.

Rs. Plano 12.149: Inclui dados verdadeiramente ilimitados a uma velocidade de 100 Mbps, dados móveis ilimitados, 2 GB de dados móveis diários, 100 SMS por dia e 1 ano de assinatura Disney + Hotstar Mobile.

Perguntas frequentes (FAQ)

Podemos assistir TV ao vivo no Disney+ Hotstar?

Assim, o Disney+ Hotstar oferece transmissão ao vivo de diversos canais de TV, incluindo esportes, notícias e entretenimento, permitindo aos usuários assistir a conteúdos de TV ao vivo diretamente na plataforma.

Em quantos dispositivos podemos assistir Disney+ Hotstar simultaneamente?

De acordo com a página de suporte do Disney + Hotstar, os assinantes do Plano Premium podem desfrutar de até 10 logins de dispositivos e no máximo quatro transmissões simultâneas por vez.

Quantos usuários podem usar a assinatura Disney+ Hotstar?

Embora vários usuários possam transmitir em diferentes dispositivos, o número de transmissões simultâneas é limitado pelo plano de assinatura. Por exemplo, o Plano Premium permite até quatro transmissões simultâneas. A administração de logins de máquinas e limites de fluxo simultâneos facilita o fluxo ininterrupto.

Qual plano é melhor no Disney + Hotstar?

O plano ideal depende das preferências individuais:

Super Plano: Adequado para usuários que preferem streaming para vários dispositivos com qualidade HD e se contentam com fluxos de streaming limitados.

Plano Premium: Ideal para quem procura streaming em 4K, limites maiores de streaming simultâneo e acesso a todo o conteúdo, incluindo programas e filmes internacionais.

Considere observar seus hábitos, qualidade desejada e número de dispositivos ao escolher o plano certo.