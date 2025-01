Melhor fã da torre para 2025

Lasko Wind Curve T42905 Fã de torre oscilante

Ry Crist/Cnet

Adorei a silhueta elegante e as acentuações de madeira desse fã da Torre Lasko. Foi também o terceiro fã do terceiro ano que tentei, medindo apenas alguns decibéis mais alto que o Honeywell. Além disso, apresenta o Bluetooth, o que permite controlar o ventilador oscilante por meio de um aplicativo no seu telefone.

O problema é que o aplicativo é tudo o que obtém em relação aos controles remotos. Isso não é ideal para um espaço compartilhado, pois o ventilador só pode se conectar com um dispositivo ao mesmo tempo. Em outras palavras, se alguém se combinar com o ventilador, sua conexão será cortada.

Isso pode ser perdoável se o aplicativo oferecesse funções avançadas, como controles de voz ou a capacidade de estabelecer um cronograma personalizado, mas não o fizer. Você pode ativá -lo e desligá -lo, ativar e desligar a função de oscilação, ajustar entre três configurações de velocidade ou iniciar o temporizador do sono; Os mesmos controles que você encontrará no próprio ventilador. Ele não solicita nenhuma licença além do acesso ao Bluetooth, o aplicativo parece não oferecer uma política de privacidade. Tudo o que facilita a omissão do fã da Lusho por US $ 80.

Ventila da torre de circulador de ar-fluxo

Ry Crist/Cnet

O ventilador Vorinate Tower Vorinate apresenta uma construção de aparência ordenada que torce o rack de ventilador ao redor da base cilíndrica. É um dos fãs da torre com o melhor aspecto que eu tentei, mas não oscila como um fã tradicional da torre. Em vez disso, baseia -se nesse design sinuoso mover um campo de ar mais amplo por toda a sala.

Funcionou bem o suficiente nos meus testes quando fui até mim, mas a cobertura variou nesses ângulos laterais, onde o fluxo de ar é colocado mais baixo ou mais alto devido a esse rack diagonal. O maior problema era que o vorinado de fluxo V foi o fã mais barulhento que eu tentei, soando 50 decibéis para o mais alto de suas três velocidades a uma distância de 30 polegadas. Além disso, meu controle remoto não funcionaria, o que ecoa as frustrações que eu vi das análises de usuários nos varejistas onde o Flow V é vendido. Eu diz que não, graças ao preço de US $ 70 de Vordo aqui (e provavelmente também o refogaria durante uma venda). É uma pena, já que a garantia de cinco anos foi a melhor entre todos os fãs que procurei para este resumo e mais que o dobro do tempo que você recebe com o Dyson TP04 de US $ 550.

Amazonbasics oscilando o ventilador de torres de velocidade

Ry Crist/Cnet

A Amazon continua a vender uma variedade crescente de produtos sob sua marca AmazonBasics e hoje em dia que inclui um fã de torre. Como o nome indica, não é nada muito elegante. As baterias remotas não estão incluídas, mas pelo menos você obtém algumas configurações naturais de vento na configuração típica de baixa, média e alta velocidade.

Infelizmente, tive uma experiência decepcionante com esse fã. O controle remoto parou de funcionar logo depois que eu comecei a tentar, e o ventilador se separou de sua base fraca após alguns movimentos entre os quartos. Embora seu sorteio de poder de 35 watts seja o mais baixo de todos os fãs que eu tentei, o fluxo de ar era fraco, mesmo na maior configuração. A US $ 60, este fã da torre não vale a pena.