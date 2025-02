Melhor fones de ouvido de cancelamento de ruído do orçamento inferior a US $ 100 até 2025

Quão barato?

Fones de ouvido orçamentários de cancelamento de ruído ativo tendem a variar a um preço de US $ 50 a US $ 100. A pergunta que terá que ser feita é se você está procurando fones de ouvido mais baratos do ANC, está disposto a gastar mais de US $ 100? Em geral, há uma diferença significativa entre um conjunto de latas do ANC que custam entre US $ 50 e US $ 60 e aqueles que custam entre US $ 80 e US $ 100, principalmente quando se trata de qualidade de construção. Se você está procurando um aumento no desempenho do áudio, sua melhor opção é seguir a extremidade superior de uma faixa de preço do orçamento.

Projeto

Os fones de ouvido orçamentários tendem a ser um pouco mais voluminais do que mais modelos premium e também podem ser vistos e parecer um pouco, bons, baratos. Todas as nossas seleções nesta lista oferecem um design razoavelmente bom (pelo menos), mas algumas são mais atraentes que outras. Encontrar um design atraente para você é obviamente importante.

Ajustar

É fundamental que os fones de ouvido que você compra em forma bem à sua cabeça. A chave para os bons fones de ouvido que cancelam o ruído é o ajuste dos fones de ouvido em volta da cabeça, para que o melhor torque deve oferecer um ajuste conveniente confortável, mas não muito apertado. Idealmente, você deseja fones de ouvido que você pode usar por um dia com intervalos mínimos. Os fones de ouvido orçamentários podem oferecer um ajuste confortável, mas os fones de ouvido mais premium tendem a ter uma espuma de memória melhor e projetos mais ergonômicos.

Durabilidade

Você quer que os fones de ouvido fiquem bem com o tempo, então procure modelos que tenhamos em mente que eles têm uma qualidade de construção resistente. Mesmo modelos de orçamento podem ser equipados com excelente resistência em várias condições mais difíceis.

Maximizar o desempenho e as características do seu orçamento

Você deseja fones de ouvido com melhor som com o melhor cancelamento de ruído, qualidade de chamada e características, como carga sem fio para o que você pode gastar. Certifique -se de embalar tantas características quanto você acha que precisará ao escolher um conjunto de fones de ouvido, mesmo com um orçamento.

Política de devolução

É essencial comprar seus fones de ouvido em um varejista que tenha uma boa política de retorno, caso ele tenha o arrependimento do comprador. Algumas pessoas que têm problemas para decidir entre dois modelos às vezes compram os dois, experimentam por alguns dias e depois retornam um.