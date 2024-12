Melhor micro-ondas de 2024 – CNET

Tamanho

Provavelmente, você começará sua pesquisa de micro-ondas pensando no tamanho certo para você. Um micro-ondas de 2,2 pés cúbicos e 1.250 watts não é necessariamente a melhor opção para todos.

Vigor

Se você estiver em um espaço apertado ou tiver restrições de energia (meu dormitório da faculdade nos limitou a apenas 900 watts), será melhor procurar modelos compactos com menos de 1000 watts. Você também deve considerar se deseja usar micro-ondas fora do alcance, micro-ondas de bancada ou micro-ondas inversoras.

Configurações e recursos

Depois de decidir o tamanho e a potência, considere quais recursos são mais importantes para você. Se você nunca come pipoca, mas come muitas sobras de pizza, certifique-se de que o modelo escolhido tenha a opção de fatia única. As microondas vêm com dezenas de funções, configurações de potência e programas de cozimento predefinidos, mas, exceto alguns, como descongelar ou reaquecer, você não pode usá-los tanto.

Galanz fabrica micro-ondas acessíveis com um toque de charme retrô. galante

Cor e design

Reduza-o ao tamanho, nível de potência e conjunto de recursos corretos, e tudo o que resta é escolher uma cor. Alguns dos modelos que testamos vêm em vários acabamentos, por isso, se o seu micro-ondas vai passar a fazer parte do cenário da sua cozinha, você deverá conseguir encontrar a tonalidade certa.

Uma última dica: não jogue fora o manual assim que abrir a caixa. O manual do proprietário do seu micro-ondas é um excelente recurso para saber exatamente como usar cada modo de cozimento. Cada fabricante parece fazer as coisas de maneira um pouco diferente e havia guias e explicações úteis sobre cronometragem em todos os manuais que encontramos durante os testes.