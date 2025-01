Melhor orador em 2025 para trabalhar em casa

Orçamento

Antes de qualquer outra coisa, você deve descobrir o quanto está disposto a gastar em um novo orador. Mais modelos premium tendem a custar US $ 200 ou mais, mas existem muitas boas opções disponíveis na faixa de US $ 80 a US $ 150. Os modelos que custam menos de US $ 50 também estão disponíveis e soam melhores que o alto -falante do telefone.

Como você pretende usá -lo?

Quase todos os alto -falantes oferecem a capacidade de se conectar ao seu computador com um cabo. Muitos oferecem conectividade sem fio Bluetooth. Além disso, alguns modelos incluem um USB do Bluetooth do Dongle para facilitar o emparelhamento e uma conexão mais confiável com o seu computador.

Quantas pessoas estão falando?

A maioria dos alto -falantes nesta lista pode acomodar várias pessoas que falam e algumas são adequadas para salas maiores. Se você o estiver usando apenas como um orador pessoal para videoconferências ou telefonemas, não precisa necessariamente de um dos maiores e mais premium modelos.

Portabilidade

Leve em consideração o tamanho do alto -falante se planeja levá -lo com você para uso móvel.

Política de devolução

É sempre bom comprar em um varejista que tenha uma boa política de retorno, caso você tenha o remorso do comprador. Algumas pessoas que têm problemas para decidir entre dois modelos às vezes compram os dois, experimentam por alguns dias e depois retornam um.