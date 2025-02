Melhor purificador de ar 2025

Para ajudar a informar nossas seleções de purificador de ar, reunimos 14 dos modelos mais populares nas instalações de teste de produtos da CNET Labs em Louisville, Kentucky, onde os levamos através de um rigoroso conjunto de testes. Nosso objetivo era determinar quais purificadores de ar ofereceu o melhor desempenho em termos de eficiência de eliminação de partículas, energia e consumo de tranquilidade, ao mesmo tempo em que avalia seus respectivos conjuntos de características e valor.

O teste de remoção de partículas

O ar que respiramos não é apenas o ar. Na verdade, é uma combinação de seres humanos gerados e que ocorre naturalmente. O primeiro é composto principalmente por emissões urbanas, industriais e automotivas de hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e combustão por -produtos, e o segundo é representado principalmente pela fumaça de incêndios florestais, sulfatos, fuligem e matéria de atividade vulcânica em todo o mundo.

Gianmarco Chumbe/CNET

De acordo com A EPAAlguns desses sólidos microscópicos e gotas de líquido, que podem ser compostos por centenas de produtos químicos diferentes, são tão pequenos que é quase inevitável inalá -los. PM10 e PM2.5, que são partículas inferiores a 10 e 2,5 micrômetros de diâmetro, respectivamente, representam o maior risco para a saúde humana, uma vez inalado. Eles são profundamente designados para os pulmões e até a corrente sanguínea, o que prejudica a funcionalidade adequada dos pulmões e do coração.

“Esse é o tamanho que pode entrar em nosso corpo, nossos pulmões e entrar em nossa corrente sanguínea”, disse Zhao. “Esse é o fator de risco ambiental número um em todo o mundo. Mate cerca de 6 a 7 milhões de pessoas por ano”, disse ele, devido a problemas cardiovasculares ou respiratórios causados ​​por poluentes de partículas.

Nossa câmara de teste de purificador de ar personalizada usa um painel frontal de visão transparente feito de plexiglasse e acesso a mãos engenhizadas, o que nos permite uma mistura adequada de ar e fumaça dentro da câmera, as portas de ventilação que garantem que exista uma pequena quantidade de ar fresco em Todos os momentos, uma porta de ignição para iluminar as bombas de fumaça de fora da plataforma e um porto de escapamento que elimina a fumaça restante com segurança da câmera e do prédio após cada teste.

A câmera não é hermeticamente selada, mas é apertada o suficiente para garantir que nenhuma quantidade perigosa de fumaça escape. Nossa missão era criar um ambiente no qual exijamos cada unidade de purificador de ar saturada com partículas de aproximadamente a mesma concentração para avaliar a rapidez e eficiência o ar em condições respiráveis.

Fizemos bombas de fumaça personalizadas, feitas de nitrato de potássio a 50% (KNO3), 40% de sacarose (açúcar) e bicarbonato de sódio a 10% (bicarbonato de sódio) e incluímos um fusível de segurança para ligá -lo à distância. O açúcar atua como nossa fonte de combustível, enquanto o nitrato de potássio atua como um agente oxidante e bicarbonato de sódio garante que nossa mistura seca mantenha uma queimadura lenta e uniforme.

Gianmarco Chumbe/CNET

Usando o contador de partículas PMD331 TEMTOP, poderíamos verificar se 5 gramas de nossa mistura de bomba de fumaça seca produz aproximadamente entre 590 milhões e 610 milhões de partículas por metro em cubos. O dispositivo pode contar partículas de tamanhos diferentes, incluindo PM2.5 e PM10, e registrar esses dados uma vez a cada 15 segundos. Embora possamos contar partículas de tamanhos diferentes individualmente, é o número total de partículas que importa para nós, que é a soma de todas as partículas de tamanhos diferentes.

Gianmarco Chumbe/CNET

Preparamos uma bomba de fumaça de 5 gramas, que é ligada pela porta de ignição após a instalação do purificador de ar e garantindo a vedação adequada. Uma vez que o ar na câmera é saturado com partículas (mais de 580 milhões de partículas/m3), ligamos o purificador de ar em questão. Os dados extraídos do TEMTOP nos permitem rastrear com precisão o impacto que o purificador de ar tem na contagem de partículas em tempo real.

Gianmarco Chumbe e Ry Crist/CNET

Gianmarco Chumbe e Ry Crist/CNET

Gianmarco Chumbe e Ry Crist/CNET

Nível de ruído

Gianmarco Chumbe/CNET

Usando um medidor de decibéis, medimos o quão barulhentos os purificadores de ar estão em sua configuração baixa, média e alta do ventilador. Isso é particularmente importante se você planeja ter seu purificador de ar no seu quarto durante a noite e não quiser que você interrompa seu sonho. Realizamos esse teste em nosso estudo de melhoria de som para garantir que o medidor de decibéis coletasse apenas estímulos de ondas sonoras de purificadores de ar, excluindo outras fontes possíveis.

Gianmarco Chumbe e Ry Crist/CNET

Consumo de energia

Para responder a essa pergunta, usamos um dispositivo chamado Kill-A-Watt e medimos quanta energia cada purificador de ar consumido em diferentes configurações de fãs. Conhecer o desenho de energia para seu purificador de ar pode fazer a diferença em sua conta de energia.