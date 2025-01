Melhor VPN para Android em 2025

Com tantos aplicativos VPN para Android disponíveis, pode ser difícil escolher a solução certa. Com base em nossa extensa pesquisa e testes práticos de VPN ao longo dos anos, estes são os fatores mais importantes a serem considerados ao escolher uma VPN para Android:

Privacidade

A principal consideração para qualquer VPN deve ser a privacidade. Se a sua VPN Android não puder proteger suficientemente a sua privacidade online, então a sua VPN será inútil. No mínimo, sua VPN deve empregar criptografia AES de 256 bits padrão do setor por meio do protocolo OpenVPN ou ChaCha20 via WireGuard ou IKEv2. Você também vai querer proteções básicas de privacidade, como um kill switch (que corta completamente sua conexão com a Internet no caso de uma desconexão inesperada da VPN), proteção contra vazamento de DNS (para ocultar seu endereço IP público) e uma política de não registro em log (que mostra que seu provedor de VPN não registra os sites que você visita ou os aplicativos que você usa enquanto está conectado a um servidor VPN). Os usuários avançados podem apreciar recursos avançados, como o tunelamento dividido, que lhes permite usar uma VPN para determinados tráfegos, mas não para outros; Por exemplo, eles podem rotear seu navegador Chrome por meio de uma VPN para transmitir Netflix em um navegador, enquanto baixam um jogo do Steam. VPN offline para velocidades mais rápidas, tudo no mesmo computador.

Para necessidades críticas de privacidade, como se você é um jornalista investigativo, um solicitante de asilo, um ativista político ou um usuário de torrent preocupado, você também vai querer um provedor de VPN baseado em uma jurisdição que proteja a privacidade, ofereça ofuscação e tenha um Arquitetura de servidor somente RAM. Recursos adicionais de privacidade a serem observados incluem recursos Tor sobre VPN para criptografia adicional, bloqueadores de anúncios e rastreadores e conexões multi-hop, que criptografam seus dados em mais de um único servidor VPN. Além disso, procure uma VPN que passe regularmente por auditorias de segurança de terceiros, pois as auditorias podem ajudar a reforçar a confiança na capacidade da VPN de proteger a privacidade dos seus usuários.

Velocidade

A velocidade da sua VPN pode ter um efeito significativo em atividades como streaming, download, videoconferência, jogos e navegação geral na web. Para manter tudo funcionando da maneira mais tranquila possível, você deve procurar uma VPN que tenha o menor impacto possível nas velocidades típicas da Internet. As VPNs mais rápidas que testamos reduzem apenas as velocidades de download da Internet em uma média de 25%, e as VPNs mais rápidas oferecem uma perda média de velocidade de download da Internet inferior a 15%.

Usabilidade

Uma boa VPN para Android deve funcionar perfeitamente e ser fácil de usar, independentemente da sua experiência técnica. Você deve ter todos os recursos necessários facilmente acessíveis com um toque de seu dedo. Muitos aplicativos VPN para Android também incluem uma maneira fácil de entrar em contato com o suporte diretamente do seu dispositivo, o que pode ser útil se você precisar de ajuda durante uma viagem. Sua VPN para Android deve ter uma grande rede de servidores em todo o mundo para que você possa se conectar de maneira fácil e confiável de onde quer que esteja, e deve ser capaz de ajudá-lo a acessar conteúdo com restrição geográfica de várias regiões.

Custo

Os preços da VPN variam muito de provedor para provedor, portanto, se você estiver com orçamento limitado, considere o custo geral e o valor da sua VPN para Android. Normalmente, você pode esperar gastar entre US$ 5 e US$ 13 por mês em um plano de assinatura VPN. Se quiser economizar, você pode optar por uma assinatura anual, cujos preços podem variar de aproximadamente US$ 30 a US$ 100 por ano. Tenha cuidado com VPNs gratuitas porque você pode acabar colocando sua privacidade em risco em vez de protegê-la. Proton VPN é atualmente a única VPN gratuita recomendada pela CNET. A maioria das VPNs oferece garantia de devolução do dinheiro que pode variar de uma semana a 45 dias. Você também pode obter um teste gratuito de sete dias com muitas VPNs ao se inscrever na Play Store. Portanto, você provavelmente terá a opção de experimentar várias VPNs Android sem riscos antes de decidir se deseja investir totalmente em uma.

Transmissão

Muitas pessoas usam VPN por motivos de privacidade, mas redes privadas virtuais também são ótimas para desbloquear geograficamente serviços de streaming. Como você pode fazer com que aplicativos como Netflix, Disney Plus e BBC iPlayer pensem que você está em outro local, como o Reino Unido ou o Canadá, você pode assistir a bibliotecas de conteúdo estrangeiro. Ao desbloquear videotecas internacionais, você poderá até economizar dinheiro usando uma VPN de streaming. Para transmitir em telefones Android, tablets ou caixas de Android TV, você vai querer uma das melhores VPNs para Netflix para poder acompanhar Squid Game e Bridgerton ou as melhores VPNs para Amazon Prime Video, que podem ajudá-lo a obter seu Cross consertar.