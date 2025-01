Melhores aquecedores espaciais em 2025

Os aquecedores portáteis vêm em todos os formatos e tamanhos e usam diferentes elementos para aquecer um ambiente. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito para o inverno. Héctor Roqueta Rivero/Getty Images

Preço do aquecedor ambiente

A maioria dos aquecedores elétricos que funcionam exclusivamente nessa capacidade (e não como um purificador de ar duplo, por exemplo) custam menos de US$ 150, e muitos modelos nesta lista custam menos de US$ 100. Vários modelos de orçamento menores e bem conceituados podem custar menos de US$ 50. O tamanho da unidade, os recursos adicionais, o número de configurações e o elemento de aquecimento contribuem para o custo geral de um aquecedor portátil.

Tamanho do aquecedor

Não existem tamanhos ou formatos padrão para aquecedores elétricos, e a maioria dos aquecedores que pesquisei não especificava a metragem quadrada de cobertura, a não ser para mencionar sua capacidade de aquecer um espaço “pequeno a médio” ou especificar tipos de cômodos, como quarto ou escritório. Os aquecedores portáteis podem ser listados como modelos de mesa, piso ou banheiro e muitos também vêm como modelos de “torre” altos, mas estreitos, que podem ou não oscilar, que ocupam menos espaço e, portanto, requerem menos espaço horizontal.

Tipos de aquecedores de ambiente

Embora esta lista consista apenas em aquecedores elétricos (em oposição aos modelos aquecidos a água ou óleo), existem vários mecanismos diferentes que os aquecedores elétricos podem usar para criar ar quente.

Forçado pelos fãs: Aquecedores de ambiente com ventilador forçado circulam o ar puxando-o para dentro da unidade e passando-o sobre um elemento de aquecimento, geralmente bobinas de metal, exaurindo o ar quente pelas aberturas de ventilação da unidade.

Infravermelho: As lâmpadas infravermelhas são aquelas que convertem eletricidade em calor radiante. Este é o tipo menos comum entre os aquecedores que incluímos aqui, mas não menos eficaz.

Cerâmica: Os aquecedores de cerâmica utilizam eletricidade para aquecer uma placa de cerâmica dentro da unidade, que então emite calor radiante para o ar, com ou sem o uso adicional de ventilador.