Melhores caixas de iPhone 16 e iPhone 16 Pro para 2025

Todos os modelos do iPhone 16 estão equipados com a função MagSafe da Apple, que oferece carga sem fio mais rápida com carregadores compatíveis. Ele também admite acessórios opcionais, incluindo a carteira Magsafe, as mini carteiras e várias montagens, que estão magneticamente aderindo na parte de trás do telefone. Como o iPhone 15, o iPhone 16 tem “uma variedade de ímãs” (a Apple diz que é reciclada) incorporada em torno de uma bobina de carga que pode obter até 15 watts de energia.

Se você deseja usar esses acessórios MagSafe sem retirar o telefone do seu estojo, precisará de uma caixa telefônica equipada com suporte a MagSafe. O símbolo Magsafe é um círculo com um cano curto embaixo dele. Você pode vê -lo em casos claros, mas está incorporado dentro da caixa; portanto, se não for transparente, você só o verá por dentro.

Se você já possui um acessório MagSafe ou planeja comprar acessórios MagSafe no futuro, deseja obter um caso compatível com MagSafe; É uma boa opção ter. Com isso em mente, a maioria dos casos neste resumo estão equipados com Magsafe.