Melhores calçados de levantamento de peso para 2025

Como os calçados para levantamento de peso são um tipo único de calçado, recebemos feedback de especialistas sobre as qualidades que devemos procurar ao comprar esses calçados.

Eles são fiéis ao tamanho: Os sapatos de levantamento de peso tendem a ser fiéis ao tamanho para se ajustarem às medidas exatas do pé. “Isso ocorre porque você não quer se mover dentro do calçado ao agachar ou fazer levantamento olímpico, já que o calçado precisa se mover solidamente com você durante o levantamento”, explica Matt Scaro, personal trainer certificado pela Academia Nacional de Medicina.

Além disso, você deve certificar-se de que o sapato seja estável e tenha suporte. “Eles não devem ser muito confortáveis ​​para andar, porque a plataforma do calçado precisa ser rígida para que você possa colocar toda a força do calçado no chão”, diz Scaro.

Phung TranUm fisiologista do exercício certificado pelo American College of Sports Medicine acrescenta que, se você tem pés largos, não há problema em aumentar a metade do tamanho para que o calçado caiba mais confortavelmente. “Lembre-se também de que os calçados de levantamento de peso não ajudam tanto com pés chatos, pois não fornecem amortecimento para as solas”, explica Tran, acrescentando: “Cabe a você fazer exercícios para melhorar a força muscular dos pés. .” arco e panturrilha.”

“Não compre por marca; compre por ajuste, porque você precisa experimentar sapatos de uma variedade de marcas para ver quais combinam melhor com você”, diz Tran. “Não importa a aparência do calçado ou quantos recursos de alta tecnologia ele possui, porque se não forem confortáveis, seus treinos se tornarão uma luta”, observa. Ao comprar calçados para levantamento de peso, lembre-se de que conforto e estabilidade são fundamentais.

Sapatos com salto alto: Um dos estilos de calçado de levantamento de peso que você encontrará tem salto elevado. Geralmente possuem cadarços e uma tira de velcro na parte superior para manter os pés mais seguros. Esses sapatos são melhores se você praticar exercícios de levantamento olímpico que incluam arremessos ou arrancadas. Também é benéfico se você fizer exercícios como agachamento e tentar ir mais fundo no agachamento.

“Os calçados de levantamento de peso com salto ajudam quem tem mobilidade limitada no tornozelo, elevando os calcanhares e diminuindo o ângulo entre a canela e a parte superior do pé, melhorando a profundidade do agachamento”, explica Scaro. Ele diz que você só deve usar esses sapatos para agachamentos e levantamento olímpico, pois eles fornecem uma base estável para agachar e ativar os isquiotibiais para ficar em pé.

É para isso que servem. “Não é absolutamente aconselhável usar sapatos de salto alto para o levantamento terra, pois esses sapatos podem mover o centro de gravidade para frente, fazendo com que você use muito as costas para o levantamento terra e aumentando o risco de lesões”, alerta.

Sapatos de sola plana: Existem também calçados de levantamento de peso que se enquadram na categoria de calçados de sola plana ou minimalistas. São sólidos, planos e têm sola zero drop, o que significa que não há diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé. “Procure um bom suporte para o tornozelo, excelente aderência e uma sola flexível se optar por um calçado de treino minimalista”, diz Tran. A sola flexível ajudará a otimizar o desempenho em tudo, desde exercícios pliométricos até levantamento de peso.

Esse estilo tende a ser mais versátil porque, ao contrário do calçado de levantamento de peso com salto, pode ser usado para todos os seus levantamentos e até exercícios cardiovasculares. “No entanto, isso não ajudará você a agachar sem um pouco de alongamento”, diz Scaro. Isso não significa que seja impossível ter a flexão adequada do tornozelo necessária para agachar sem os calcanhares.

Scaro sugere rolamento de espuma, alongamento de panturrilha e muitos alongamentos de tornozelo para preparar o tendão de Aquiles antes das sessões de levantamento de peso. Isso também deve incluir um longo aquecimento, para que seu corpo esteja preparado para estabilizar os tornozelos durante esses treinos.