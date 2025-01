Melhores câmeras de segurança doméstica com luzes para 2025

A câmera Eufy pode monitorar grandes espaços. CNET/Tyler Lacoma

Raio

Que tipo de iluminação você deseja? Preferimos ver LEDs de longa duração (atualmente uma norma na segurança doméstica) e painéis mais largos ou holofotes brilhantes com mais de 1.000 lúmens combinados para realmente iluminar uma área. Alguns podem preferir luz mais direta para um canto ou varanda particularmente escuro. Também preferimos ter muito controle sobre brilho, programação de luz e cores, o que é um grande motivo pelo qual a câmera refletora Lorex chegou ao nosso primeiro lugar.

Custo

Câmeras de segurança com luzes grandes e brilhantes tendem a ser muito mais caras do que as câmeras comuns. Os melhores modelos tendem a custar mais de US$ 200, mas procuramos opções de economia de custos sempre que possível. Em última análise, não achamos que vale a pena sacrificar a qualidade por um preço mais baixo – ter um painel de luz apagado após um ano de uso é ruim, não importa quanto dinheiro você economizou.

Qualidade da câmera

As luzes combinam bem com resolução de câmera de alta qualidade e campos de visão de mais de 130 graus, se possível. Você notará que muitas de nossas opções oferecem resolução 2K, o que é ótimo para capturar mais detalhes quando uma câmera está posicionada no alto de uma área ampla, o que é um caso comum para câmeras iluminadas.

Vigor

Considere se você deseja uma câmera alimentada por bateria ou uma opção com fio. Quando se trata de câmeras com holofote, as versões com fio são comuns. Uma opção alimentada por bateria pode ser mais versátil, mas luzes fortes podem descarregar as baterias rapidamente e as câmeras com refletores são frequentemente colocadas em áreas onde pode ser difícil recuperar a bateria para carregá-la.

Detecção de objetos

Você não quer que a iluminação acenda toda vez que você virar uma folha. A detecção de objetos que pode ignorar carros e animais e focar nas pessoas é uma grande vantagem para câmeras com luzes. Preferimos que a detecção de objetos esteja disponível gratuitamente, mas muitas vezes ela é bloqueada por uma taxa de assinatura (junto com o armazenamento de vídeo na nuvem). Considere se deseja pagar os custos contínuos de sua câmera.

Recursos de áudio

Se a luz captar algo inesperado, é bom ter uma opção de áudio para que você possa conversar ou pelo menos usar sua melhor voz para gritar. Isso anda de mãos dadas com um aplicativo de alta qualidade, fácil de entender e usar, permitindo acessar as funções do microfone em segundos, quando necessário.